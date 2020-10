El Runrún: Diputados federales de Morena “no saben lo que hicieron”

Todavía no se sienten las consecuencias del proyecto de desaparición de 109 fideicomisos que promovió el gobierno y los legisladores de Morena. Esos efectos, se tendrán a mediano plazo y le saldrán caro al partido guinda. El diputado federal Samuel Herrera alegó que se estará poniendo orden y ya no habrá opacidad en el manejo de los recursos, pero lo cierto es que hasta la administración de Julio César Chávez en Guadalupe saldrá afectada por las gestiones que ya no podrán hacer. Grupos feministas, víctimas del delito, académicos, deportistas, exbraceros, campesinos y otros sectores son de los 27 millones de afectados a nivel nacional por esas políticas de la 4T que les están mochando los apoyos. Entre Lupita Merchant de Seduvot, Benjamín de León de la JIAPAZ, Guadalupe y Obras Públicas tienen en trámite 16 obras de infraestructura Fondo Metropolitano. Las que se aprueben serán las últimas porque ya no habrá más. Dicen priístas, panistas y perredistas que los diputados federales “no saben lo que hicieron”.

Se destapa

Ya se libró de las responsabilidades en el SPAUAZ, y ahora el exdirigente Pedro Martínez Arteaga pondrá en marcha una cruzada universitaria contra el clan dominguista. Hoy es Día de Santa Teresa y el exlíder sindical ya le tiene un regalo a la directora de Contaduría, Tere Villegas. El presente será un mensaje: Pedro Martínez se lanza por la Rectoría. Ya no irá en mancuerna con Villegas como ella esperaba. De hecho, Pedro ya tiene su propio equipo para relevar a los amigos del Waca Guzmán en los espacios de Rectoría. Esperó el momento preciso para destaparse. No lo hizo cuando dirigía el sindicato. Ahora, los que están preocupados son el exrector Francisco Domínguez Garay y sus mismos allegados. A este exrector lo consideran un peligro para las decisiones de la universidad y no quieren que vuelva a asomar la cabeza.

Los finalistas

En el ánimo de los promotores de las alianzas, anticipan que el gallo de cada partido será el finalista que se mida y negocie con los bandos aliados. En el PRI tendrá que salir uno de la senadora Claudia Anaya; el secretario de Desarrollo, Roberto Luévano; Fito Bonilla y Carlos Peña, director del IZEA. PRD ya da como finalista al alcalde de Villanueva Miguel Torres, mientras que en el PAN están los que promueven a Marco Flores, Pepe Pasteles o el diputado Pedro Martínez. En los tres partidos hay gente que quiere y no quiere la alianza, pero la mayoría está a favor de que haya sumas.

Ocho aspirantes

En el bloque de la 4T, el mismo Oso Medina reconoce que hay ocho aspirantes: por Morena él, el alcalde Ulises Mejía y el senador José Narro; también está David Monreal y los petistas Magda Núñez, el diputado federal Alfredo Femat, la senadora Geovanna Bañuelos y El Cepillo Figueroa. Se dice que supuestamente, en el bloque Morena-PT-PVEM, David entraría a las mediciones por parte de los verdes, o al menos quieren conservar esa posibilidad.

Le estorba al PRI

Más que ayudar a los tricolores en Zacatecas, el delegado regional Arturo Yáñez vino a desacomodar la estructuras en el partido. Y no ha logrado ser un activo de consenso ni de operación para el estado. Yáñez tiene otros pendientes partidistas en Coahuila y Durango, y dicen que a Zacatecas le da menos prioridad en sus estrategias de planeación. Pero eso sí, al igual que su compañero Joel Guerrero Juárez, le gusta que la militancia lo tenga muy bien atendido.

Crisis y problemas

Hace unos días, se convocó a una reunión virtual entre constructores y el presidente de la CMIC, Pascual González. Quedó en evidencia el desánimo por la falta de obra pública, ya que solo se conectaron 14 contratistas. Y las quejas siguen. Al expresidente de la cámara y director del Inzace, Francisco Carrillo, lo señalan de favorecer a un grupo de empresarios consentidos de Zóquite y Tacoaleche, que no son arquitectos ni ingenieros, pero sí construyen.

Runrunazos

Si hubo excesos en las liquidaciones de Seguro Popular, la 4T es la culpable. Eso se le olvidó decir a la diputada Navidad Rayas durante la comparecencia del secretario de Salud Breña. Gobierno Federal finalmente fue responsable de eliminar esos empleos * Las grillas en el CECYTEZ lograron boicotear el evento virtual en honor al fundador Héctor Márquez, reprogramado para hoy. Hay mucha insistencia del exdirector de Planeación Juan García con la secretaria de Educación, Lula de la Rosa, para que lo vuelvan a meter a nómina. *** El abandono de un menor de edad en una caja de pizza en Tlaltenango estremeció a todo el estado, incluyendo al alcalde Miguel Varela. El panista ha estado al tanto en el caso del menor, tocando puertas en el DIF estatal y procurando que el niño sea adoptado en un buen hogar. El equipo de El Niño Azul hasta se aseguró de que el menor fuera bautizado.