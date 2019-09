El Runrún: Desaparecen subsecretarías; Otilio se despide de Ismael

Pleito en el Congreso por diputado “rajón”

El hijo de Chema quiere bloquear al hijo de Javier Mendoza

Prepara el PT lista de condiciones a Morena

Ya hay grandes avances en la reestructura administrativa al interior de la Jefatura de Oficina del Gobernador. Para hacer más eficiente el gasto y ahorrar recursos, habrían desaparecido unas cuatro claves de subsecretario, una de las que correspondía a Otilio Rivera, que estaba en el equipo de asesores. En esa área permanecen, con clave de director, el extitular de la Seduvot, Ismael Solís Mares; el veterano priista Memo Ulloa, Juan García Páez y Silverio López Magallanes, quien al parecer anda muy desorientado respecto a los ajustes que se han hecho y seguirán haciéndose.

Entre los ajustes también quitaron a Julio Segura, titular de la Secretaría Técnica, quien no estaba dando el mismo rendimiento que su antecesor Poncho del Real, pues ya no trataba asuntos con las representaciones federales ni de la Conago.

Al menos Otilio y Julio estarían esperando indicaciones para integrarse a otras funciones. Del jerezano se especula que iría a un área de educación y el segundo colaboraría en la Secretaría de Economía de Carlos Bárcena.

Sospechan de Amalia García

El dueto de lo que se supone era la fracción del PES estalló en un pleito en el que incluso se sospecha que estaría vinculada la exgobernadora Amalia García.

Resulta que varios grupos de diputados y de Morena están indignados porque Javier Calzada “se rajó” para ceder la coordinación de la bancada del PES al diputado Raúl Ulloa.

El acuerdo era que el exsecretario de Finanzas solo tendría el liderazgo el primero año y el resto Raúl porque tuvo más votación en su distrito. Pero a la hora de los arreglos, Calzada, respaldado por Nicolás Castañeda y supuestamente también por Amalia, se negó a cumplir el acuerdo.

Una de las cuestiones que más interesaban a Ulloa era tener intervención en el informe que hoy dará el gobernador Alejandro Tello. Por eso, le enviaron un documento a Pedro Martínez, presidente de la mesa directiva, para que desconozca a Calzada como representante del PES, y en todo caso, si es que desea intervenir, lo haga como diputado independiente.

Junior vs junior

En las grillas por la dirigencia estatal priista de Jóvenes por México se advierte un choque entre David García, hijo del diputado Chema González, y Jairo Mendoza, hijo del representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Javier Mendoza, y secretario particular de Jehú Salas, en la Secretaría General de Gobierno.

El líder del PRI, Gustavo Uribe, le dio autonomía al sector juvenil para que se pusieran de acuerdo y definir al bueno para la Red de Jóvenes por México. Pero David García, según se dice, no quiere de ninguna manera que Jairo llegue al puesto, aunque este ya está buscando apoyo en varios lados. Incluso, hasta se ha deslindado de los acuerdos de su padre para impulsar las aspiraciones del coordinador de Ganadería, David Monreal.

En el mismo Morena reconocen que las estructuras de jóvenes en el PRI todavía son algunas de las ventajas que el viejo partido tiene en comparación a la competencia. Y la pelea por la dirigencia no la ven como cosa menor si se toma en cuenta que en su momento fue lo que catapultó a Isadora Santivañez para llegar a la Legislatura.

En el mismo equipo

Por cierto, cuenta la leyenda que Gloria Esparza, la trabajadora de gobierno que quedó embaucada por un préstamo que pidió Javier Mendoza en el Issstezac y no terminó de pagar, también estaría activa en la red de promotores de David Monreal, junto a colaboradores de gobierno que ya fueron tentados para estar ahí.

Les da tentación de un edificio

Aunque parecía que estaba muerta la idea de una nueva sede para el Poder Legislativo, durante una visita que hizo un grupo de diputados locales al Congreso de Guanajuato, les dio la tentación de retomar la idea e irse construyendo algunas instalaciones fifís, como las que vieron. Sin embargo, el panorama es complicado por la situación de austeridad, que el mismo Jorge Miranda, secretario de Finanzas, se los ha advertido.

Inactividad

Hay priistas que recriminan que el comité de la capital en Zacatecas, presidido por la regidora Mayra Espino, debe despertar y ponerse a trabajar. En su defensa, la edil ha dicho que sí se ha operado en gestiones de apoyo y con las estructuras, pero en el tema de la votación por la dirigencia nacional, en una casilla adjunta no les fue muy bien, faltó más actividad de parte del comité

Desastre en Morelos

Dicen que hay obras que están tan mal hechas en Morelos, que representan un riesgo para los usuarios. Una de ellas, que ya le recriminaron al alcalde Eduardo Duque, fue la instalación de unas gradas en la unidad deportiva, de las que no quedaron muy bien sujetas y representan un riesgo. Otra bronca que tiene el empresario de juegos mecánicos es por obras del Fondo Minero de ejercicios anteriores que no han comenzado simplemente porque no llegan los recursos.

Insisten con regidores migrantes

Después de que el rector de la UAZ, Antonio Guzmán, rindiera su informe este viernes, el gobernador Alejandro Tello se reunió con el senador José Narro.

El tamaulipeco quiere hacer unas recomendaciones para el proyecto Milpillas e insiste que no están en contra del proyecto. Para negociar y respaldar sus grillas, ya se agarró como aliados a dos constructores: Ciro del Río y Rodrigo Sáinz, expresidente de la CMIC.

Otro tema que trataron el gobernador Tello y el senador fueron la participación de los migrantes en la política y la intención, apoyada por algunos, de que se retome la propuesta de imponer a regidores migrantes.

Encuentro en Loreto

La diputada federal, Ma. de Jesús García Guardado, rindió un informe en Loreto. En ese encuentro, el alcalde de la capital, Ulises Mejía, y el coordinador de Ganadería, David Monreal, compartieron presidium.

Entre las críticas que recibió la diputada, principalmente del equipo del alcalde de Loreto, José Luis Figueroa, son sus acuerdos para incurrir en nepotismo en coordinación con su compañero legislador, Samuel Herrera Chávez.

La diputada metió a la nómina del Congreso a Jazit Domínguez Reyna, pareja de Samuel, y este a Luis Álvaro Bocanegra, esposo de García Guardado.

Impondrá PT condiciones a Morena

Ahora también los petistas presumen estar muy activos con sus jornadas de afiliación y reafiliación. Y según los planes del diputado federal, Alfredo Femat, la tirada sería venderse caro con Morena e imponer más condiciones si se concreta una alianza. Una de ellas, sería respetar las aspiraciones de Lolo Hernández e incluso manejarlo como candidato natural en Guadalupe. Y si por parte del alcalde Julio César Chávez o su mismo equipo no están de acuerdo, Morena y PT podrían ir divididos como sucedió en Loreto.

En el PVEM

En el PVEM, el diputado federal Carlos Puente también quiere reforzarse para vender cara su alianza. Y cuenta la leyenda que estarían muy interesados en convencer a la senadora Claudia Anaya Mota para que se sumara a su pandilla.

El edificio del pánico en Derecho

Se dice en la tradición oral de Derecho en la UAZ que hay intenciones de volver a postular a Luis Rubén Sataray para director de la Unidad Académica de Derecho, apoyado por un grupo de profesores, entre ellos Juan Carlos Guerrero. Y esta propuesta, según se cuenta, no le gustó para nada al cacique de Cuauhtémoc Rodríguez, quien quiere el cargo para su sobrina Yanalté Rodríguez.

Sin embargo, varios docentes grilleros están en contra del regreso de Sataray a la Dirección porque lo relacionan con varios “pecados” en la unidad: uno, tener en la nómina al perredista Camerino Márquez Madrid cuando se sabía que este andaba de grillero en la Ciudad de México y supuestamente hubo algo de resistencia para que el político pidiera licencia; dos, el juicio con un particular que perdieron porque se demostró que un estacionamiento de la facultad afectaba intereses de terceros, y tres: la construcción del edificio “del pánico”, que está mal construido y representa un riesgo para los estudiantes y los trabajadores. Recientemente han aumentado los temores a que suceda una desgracia.

Capitalizar los apoyos

Hay priístas que recomiendan que Gobierno del Estado debe capitalizar mejor los apoyos y sacarles más provecho dentro de la operación política. Por eso, consideran necesario un retorno en los créditos otorgados por Alejandrina Varela, en el Instituto de la Juventud, y Adriana Rivero, de la Semujer, que en su momento demostraron eficiencia en el reparto de los apoyos. Roberto Luévano, de la Sedesol, sí conserva partidas para entregar créditos para promover negocios y lo ven como ejemplo de los que han sabido explotar políticamente el manejo de programas.

Fuera del ayuntamiento

Por el escándalo y las graves acusaciones que enfrenta, Jesús Cardona López fue dado de baja del ayuntamiento de la capital. Y si en los juzgados se determina que las acusaciones de abuso que le hacen sus hijas son procedentes, el hombre podría acabar en la cárcel. En una declaración rendida ante el Ministerio Público y un asesor del Centro de Justicia para Mujeres, una de las denunciantes decía que era necesario aplicarle un dictamen psicológico, a lo que no estaba de acuerdo, “solicitando una exhaustiva investigación en torno a los hechos”.

Grillas en la SAMA

Cuenta la leyenda que el procurador ambiental, Esaú Constantino Ruiz, mantiene asesorías con algunas empresas de capital extranjero en el parque industrial, lo que ya ha generado algunas grillas al interior de la SAMA.