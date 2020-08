El Runrún: Desairan a Carlos Puente

El diputado federal Carlos Puente dice que en el PVEM “decidieron” contender solos para el próximo proceso electoral, al menos en las alcaldías. Pero más que decisión, el Verde fue obligado a quedarse solo, debido a desplantes que le han hecho al exsenador. El dirigente nacional de Morena, Alfonso Ramírez, no le ha dado ninguna garantía a Puente para permitirles ingresar al barco. En Zacatecas, con un padrón que hace poco era de 300 militantes, los verdes ni siquiera alcanzan a cubrir las planillas de los 58 municipios con los puros agremiados. A los ecologistas solo les quedará pelear algunos ayuntamientos (pequeños) en los que tendrían alguna oportunidad, El Salvador, Luis Moya y Cuauhtémoc, donde el candidato sería Pancho Donas Ruiz. Es probable que dentro de poco el PVEM haga oficial que también irá solo para las elecciones federales.

Todos con uno

Hay expectativas, coincidencias y planes para que se concrete la súperalianza, pero les falta definir cuál será el ingrediente principal, el centrodelantero del equipo y con quien deberán jalar todos los antimorenistas. Ayer participaron en Foro 21 retos para Zacatecas la senadora Claudia Anaya, el alcalde de Villanueva Miguel Torres, y Adolfo Bonilla, secretario del Campo. Entre los tres aspirantes coinciden que Gobierno Federal debe dar mayores participaciones a los estados, que urgen estrategias para reactivar la economía y que las encuestas no les asustan. Todo lo que sube tiene que bajar. En el caso de los municipios, hay un tremendo rechazo porque los diputados federales Samuel Herrera, Femat, Mirna Maldonado y los demás no han servido para gestionar recursos, y pese a que los tienen limitados se han mostrado sumisos con la Federación.

Insisten en seguridad

La súperdelegada Verónica Díaz y el coordinador de Ganadería, David Monreal, le insistieron al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la necesidad de una visita a la entidad para abordar cuestiones de seguridad. Por eso, los funcionarios habrían tenido que ver con la decisión de AMLO para estar en Zacatecas este jueves, con el gobernador Alejandro Tello, precisamente para ver el tema de los índices de criminalidad.

No es fácil

A pesar del entusiasmo del Antorcho Ávila y el bloque de Todos Unidos Contra Morena (Tucom), las cosas no pintan bien en Guadalupe. True Data hizo una medición en la que el alcalde Julio César Chávez sale con un 51% de aprobación. Y en un careo de la encuesta, resultó con 35.5 puntos porcentuales de preferencia, por encima del Antorcho, quien quedó con 14.4 y la panista Tere López García, con 7.3; el 25% de los encuestados no respondió y el resto mostró rechazo hacia los tres perfiles. En otro escenario, el priísta Roberto Luévano apareció con 18.4, Chávez con 32.2 y Tere García con 7. Los insumos a hospitales y apoyo en hospedaje a médicos le sirvieron a los del ayuntamiento.

Desconocidos

Según True Data, la diputada local del distrito 4, Alma Dávila, trae un 33.8% de aprobación y Lolo Hernández, del distrito 3, el 23.5%, pero la popularidad de los dos es similar a la de los regidores Oralia Félix y Roberto Juárez. La mayoría de los encuestados en Guadalupe no sabe quién es ninguno de los cuatro. En cambio, a Roberto Luévano lo ubicó casi 7 de cada 10 encuestados, y al Antorcho más del 40%. Hay un escenario en el que True Data prevé una victoria para el PRI si a Osvaldo Ávila lo enfrentan en el distrito local 4 con la actual diputada Roxana Muñoz.

Runrunazos

Al presidente de Ojocaliente, Daniel López, le gusta contar la historia de cuando, según él, le tocó colocar un piso en la casa del gobernador Alejandro Tello. El petista, que es de los más grilleros contra Gobierno del Estado y todo mundo, presume fueron momentos de gran tensión mientras hacía esa chamba en casa del mandatario. Pero Daniel tendrá momentos mayores de tensión cuando lo estén investigando y revisen sus cuentas públicas, pues le anticipan broncas legales. *Cuenta la leyenda que Luis Fernando Maldonado ya está tomando decisiones propias en la Secretaría del Agua y Medio Ambiente, sin rendirle cuentas a nadie. Y supuestamente una de esas decisiones que ya generaron inconformidad en su “círculo cercano” fue el nombramiento de Octavio Romero como nuevo jefe de Construcción en la secretaría. * La secretaria de Energía, Rocío Nahle, ofreció, como en otros municipios del país, un proyecto de gestión para luminarias en Río Grande. Se hizo una “auditoría energética” para justificar y cuantificar la inversión. Todo mundo espera que el alcalde Julio Ramírez El Campesino no vaya a meter la pata y arruinar la gestión con alguno de sus enjuagues o estupidez de sus funcionarios