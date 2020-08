El Runrún: Denuncian corrupción en obras para foráneos que reparte la SAMA

Coronavirus, más peligroso que la inseguridad

Más priístas quieren brincar al D-21

Retiraría respaldo el PT a diputado local

Nano Maldonado ya los tiene hasta el copete. Constructores, dentro y fuera de la CMIC, están hartos de los supuestos enjuagues y favoritismos en la asignación de obra pública que pasa por las manos del secretario del Agua y Medio Ambiente. Uno de ellos ya se animó a proceder legalmente contra el titular de SAMA. Contracuña Construcciones pidió al abogado Jorge Rada, uno de los pupilos del coordinador de Ganadería, David Monreal, que interpusiera un recurso para impugnar el fallo del proyecto para cuatro pozos y la rehabilitación del alcantarillado en Tlaltenango. El denunciante ofrecía hacer las obras por 7 millones 944 mil pesos y hubo otras constructoras que presupuestaban precios más bajos. Pero por obra y gracia de la SAMA se decidió que Servicios de Construcción Izgared, con oficinas en la Ciudad de México, se llevara el contrato con su propuesta de 8 millones 247 mil pesos. Rada andaría muy movido para denunciar presuntas mañas en el procedimiento ante la secretaria de la Función Pública, Paula Rey Ortiz, y el auditor Raúl Brito.

Dejan fuera a zacatecanos

El presunto enjuague en Tlaltenango es solo una más de las fechorías que le achacan a Luis Fernando Maldonado. Desde que el funcionario llegó al trono de la SAMA, se han conocido historias similares en otros municipios. Pero lo que ha desanimado mucho al lago de la construcción local, es que por lo visto no se ha respetado el llamado del gobernador Alejandro Tello para que a los contratistas zacatecanos se les dé prioridad en la asignación de obra pública.

Peor que el crimen

Ahora sí, al menos durante los picos de la pandemia del Covid-19, el virus resulta ser mucho más peligroso que los problemas de inseguridad. El equipo del fiscal Francisco Murillo está reportando mensualmente entre 40 y menos de 70 homicidios, dolosos y culposos, mientras que en los últimos 15 días ya han muerto más de 150 personas que se infectaron del Coronavirus en el estado. Ayer por la tarde, la Secretaría de Salud de Zacatecas contabilizaba 423 fallecimientos por el Covid-19, y 2 mil 39 personas que todavía luchan contra el virus, entre ellas El Oso Medina y el exalcalde de Nochistlán, Moisés Ornelas. Les deseamos pronta recuperación. El magistrado Nahle estaría aislamiento voluntario. El semáforo rojo para la entidad está justificado de sobra por los dramáticos aumentos en los últimos días. La situación es grave y la cancelación de la Fenaza, ahora sí de forma oficial, será una de tantas medidas que deberán de aplicarse. “Es sorprendente el incremento”, se lamentaba el presidente de Villanueva Miguel Torres, quien insiste en que la gente debe quedarse en casa el mayor tiempo posible y mantener la sana distancia.

En ánimo de ganar

Las negociaciones entre la dirigente del PAN Noemí Luna y el líder del PRI, Gustavo Uribe, van muy avanzadas. Los dos se estuvieron reuniendo toda la semana y tienen la expectativa de que sí se puede ganar en 2021, siempre y cuando se vaya en unidad y un proyecto fortalecido. Panistas y priistas dicen necesitarse mutuamente, mientras que en cada partido se están atendiendo conflictos internos, como los que hubo en la semana pasada en el comité estatal tricolor.

Conciliaciones

A Otilio Rivera y Artemio Ultreras los habían dejado fuera de las listas de consejeros del PRI. Esa fue una de las inconformidades. Adolfo Yáñez, delegado regional, y el secretario de Organización, Efraín Chávez, atendieron una serie de reclamos de la militancia indignada por las supuestas imposiciones de consejeros. Al final todos o cuando menos la mayoría terminó conciliando. Hasta Eliazar Zúñiga, el mitotero que se manifestó en el comité estatal, habría admitido que traía instrucciones de su jefe Roberto Luévano, titular de la Sedesol. Entre los bonillistas murmuraban que cuando Roberto sea gobernador puede elegir a los consejeros que le dé la gana, pero por ahora hay acuerdo y una unidad que tienen que cuidar. A pesar de los conflictos, se mantuvo respaldo hacia el gobernador Alejandro Tello y el dirigente Uribe.

Cambio de camiseta

Unos por inconformes y otros por oportunistas. Van surgiendo más priístas dentro el proyecto del D-21 o que coquetean para entrar en él. Unos están desde hace meses, otros siguen en lista de espera y unos más comienzan a acercarse. Entre los recientes incluyen a Mitzy Peláez, exfuncionaria de la Sedesol; el exalcalde de Tlaltenango, Martín del Real, y presuntamente el excandidato a diputado local, Juan del Real, también trae ganas de cambiar de camiseta. Es de los exintegrantes del gabinete que quedó inconforme, aunque hubo quienes le criticaron mal desempeño como jefe de oficina del gobernador. Otro en situaciones de “sospecha” sería el subsecretario de Educación, Ubaldo Ávila.

Más de lo mismo

Los cuatro candidatos a presidir el sindicato de profesores de la UAZ juran y perjuran que no permitirán que se le cambie una coma al contrato colectivo. Pero cada vez es más difícil defenderlo, y ello implica que se pospongan más basificaciones y siga creciendo más el adeudo con el ISSSTE. Para la mayoría de los universitarios e incluso los aspirantes a rector, Tere Villegas y Rubén Ibarra, el candidato Pedro López Jacquez es el peor perfil que pudiera llegar. Pero sea quien sea, Regina Compeán, José Juan Martínez o Samuel Rodríguez, se vislumbra un sindicato limitado en gestión, pero no en la capacidad de denunciar anomalías en la administración. Varios de los actuales miembros de las carteras del SPAUAZ quieren aplicar el año de Hidalgo y llenar sus bolsas con horas y recategorizaciones, mientras que al equipo del rector Guzmán se le atribuye un conjunto de nuevas contrataciones selectas y recomendadas. Y eso será uno de los temas que tratará la nueva administración sindical.

Hitazo

Antes de comenzar, ya generó mucha expectativa el nuevo programa de La Voz 96.1 FM y Grupo Imagenzac, que iniciará este martes a las 9 de la noche. En un mismo espacio conducirán Vero Trujillo, Claudia Valdés, Anabel Rivero e Irma Mejía. Será un éxito. Todos los martes, las cuatro talentosas mujeres analizarán temas sociales, de política y economía. Se transmitirá en la estación de radio, el portal imagenzac.com.mx y las redes sociales.

Se las van a cobrar

Por “oficialista” en el recuento de muchas de sus decisiones, al diputado local del PT, Lolo Hernández, se le van a cobrar en el bloque de la 4T. No recibirá un respaldo fuerte de su diputado federal, Alfredo Femat, si se trata de pelear por la candidatura a la presidencia de Guadalupe. Femat se alinearía al proyecto del D21 y hasta el momento se habría propuesto que Julio César Chávez vaya por la reelección en este municipio. El petista Lolo no está vetado en la 4T, pero estará sujeto a las decisiones que se tomen como bloque en Morena y PT, que al menos no le favorecen para sus aspiraciones de llegar a la alcaldía. En Guadalupe también queda muy limitado el morenista Renato Rodríguez. Ven muy difícil que incluso pueda negociar una regiduría, por falta de capital político.

Otro perfil quien tiene complicado el camino es la diputada federal Lyndiana Bugarín, a quien no le abrirían la puerta de la reelección ni en la 4T ni en el PRI. La situación del Partido Verde no está definida, pues Morena no le garantiza que sea aceptado como aliado. Fueron bastantes maromas las que ha hecho el líder de los verdes, Carlos Puente, durante los últimos años.

Relleno de Calera

En el cabildo de Calera, mangoneado por Reynaldo Delgadillo, hay preocupación por temas referentes al basurero municipal. Uno es porque hay conceptos inconclusos, por falta de dinero y de apoyo; otro es porque han hecho llamados a prohibir el ingreso a los hijos de pepenadores, menores de edad. Con el riesgo de contraer Coronavirus y los patógenos que siempre hay en los desechos, la situación de los pepenadores es dramática. Ni Reynaldo ni su jefe de Obras Públicas, el exdiputado Ángel Gerardo Hernández, han hecho gran cosa por mejorar las condiciones.

Runrunazos

Si algo mostró y mostrará Fernando Arteaga en su paso como dirigente de Morena, es su austeridad franciscana al menos en sus gastos personales. Se sabe que el profe ni siquiera pide vales de gasolina. * En el PRI de Guadalupe, Flor González y el revivido Aldo Flores, quien andaba desaparecido, andan de rebeldes y desconocen públicamente a la nueva secretaria de Organización Dayanne Cruz. A los dos grilleros se les sumó Hugo Tijerín para conformar un bloque contra las decisiones del presidente del comité local, Hermann Hernández. * En la dirigencia nacional de Morena, al mando de La Polla Ramírez, estarían analizando cuestiones jurídicas sobre planteamientos para la: paridad de género en candidaturas a gubernaturas. * El cambio de Xerardo Ramírez como colaborador en la Secretaría de Finanzas, según dicen, tiene motivos de operación política. * Aún en tiempos difíciles, Fresnillo sigue cristalizando inversiones. Con los debidos cuidados, el alcalde Saúl Monreal estuvo en la inauguración del boliche Bolkars.