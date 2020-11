El Runrún: Cortan Tello y el PVEM “por las buenas”

Al gobernador Alejandro Tello ya le avisaron que ya no tendrá el respaldo de la bancada del PVEM. Ambas partes disfrutaron mientras la alianza duró. Y como una forma de respeto a lo que eso significó, la legisladora ecologista Susana Rodríguez no aplicará el madruguete que los del Panal aplicaron con el fichaje del diputado morenista Héctor Menchaca, en las narices del priísta Chema González. Dicen que fue tardía la reacción de los tricolores para responder con el reingreso del diputado Adolfo Zamarripa al partido. Ahora, como presumen que la relación entre Tello y los verdes ha sido directa y honesta, Carlos Puente y Susana Rodríguez confían que por lo pronto no le ordenarán a Karlita Valdez que regrese al PRI para desaparecer la bancada ecologista.

El Plan B

Si al secretario de General de Gobierno, Jehú Salas, se le ocurriera pedirle a Karla que se regrese al PRI, los verdes tienen un plan B. El diputado petista Lolo Hernández no ha estado muy contento ni con los rojos ni con los morenistas. Ha tenido diferencias y broncas con el alcalde de Guadalupe, Julio César Chávez, y su relación con el diputado federal Alfredo Femat, tampoco es mejor. De tal manera, Lolo tiene invitaciones para cubrir el hueco que los ecologistas tienen en Guadalupe y que fue evidente con el fracaso del imberbe candidato que pusieron para la alcaldía en 2018 y que ni siquiera, a pesar de andar tocando puertas en las colonias, pudo conseguir una regiduría. Rafa Rodríguez Espino se la arrebató con la mano en la cintura.

La frialdad de las matemáticas

Con informes y argumentos, el actuario del Issstezac, Francisco Miguel Aguirre, trata de ayudarle al director Marco Vinicio Flores para cabildear una reforma que ayude a salvar el fondo de pensiones. Y lanza una serie de frases que parecieran dirigidas al líder magisterial Marcelino Rodarte: “El actuario utiliza la frialdad de las matemáticas para garantizar que la calidez de la Seguridad Social llegue a quien la necesita”. “Seguridad Social sin sustento económico es demagogia”. “Nadie, ni siquiera el gobierno, está obligado a lo imposible o bien contra la insolvencia se estrella el derecho”.

Tres tipos

Francisco Miguel Aguirre detalla que hay tres tipos de mexicanos en cuanto a pensiones se refiere: los más vulnerables que no cotizan en ningún sistema y representan el 55% de la población económicamente activa, su situación es un grave problema social; el segundo tipo son los afiliados al IMSS que representan un tercio de la población activa y que se subdivide entre quienes cotizaron antes y después de 1997; el tercer grupo son los que están amparados por sistemas de pensiones para la burocracia y trabajadores universitarios. Ellos conforman el 12% de la población económicamente activa y originalmente todos operaban en un sistema que les daba el 100% del salario. Las reformas generarán choques generacionales y uno de ellos ya está sucediendo en la UAZ. José Juan Martínez, líder del SPAUAZ, sabe que el generoso contrato colectivo de la generación dorada cada vez representa a menos docentes en activo.

Exigencia en el PRI

En los municipios con más grilla que quiere recuperar el PRI, los aspirantes están pidiendo mediciones y consultas para que efectivamente lancen al mejor gallo. Héctor Bernal, líder de la CNOP, ya se lo pidió al presidente Enrique Flores. El Teto quiere volver a gobernar Ojocaliente, pero aclara que no está pidiendo la candidatura, solo que se “democratice el proceso”. Supuestamente, el que no quiere y le apuesta al dedazo es Humberto Rincón. Bernal presume ser el alcalde con más obra pública en Ojocaliente y que académicamente se ha preparado hasta con posgrados en administración y finanzas; Daniel López, actual presidente municipal, cursó hasta la preparatoria.

Respetarán lineamientos

El pasado miércoles celebraron sesión del consejo político nacional del PRI. Alito Moreno, presidente nacional del partido, aseguró que garantizarán “la paridad en todos, en absolutamente todos cargos de elección y de dirigencia partidista”. En el comité estatal ya está acordado que el elegido es Fito Bonilla, pero la senadora Claudia Anaya se mantiene a la expectativa. El PAN junto con el Senado impugnaron el lineamiento del INE de requiere paridad de género en candidaturas a gobernador, pero los azules dicen que acatarían las disposiciones.

Roberto ayudará a Fito

El martes hubo reunión en el comité estatal del tricolor. El secretario de Desarrollo Social, Roberto Luévano, de quien se dice sería el coordinador de estructuras para la campaña de Fito Bonilla, llamó a cerrar filas. Condenó aquellos que solo son militantes de ocasión y dijo que muchos le deben más al partido que lo que el partido le debe a ellos. Roberto le pidió a los priístas de Guadalupe que no se hagan tarugos y trabajen para recuperar la presidencia. Por cierto, hoy tendrían listos los resultados en una encuesta que se aplicó este fin de semana para medir a los aspirantes para el municipio.