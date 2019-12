El Runrún: Condenan tragedias por falta de dinero en el sector salud

Preocupa distanciamiento de funcionarios federales

Costaba a Guadalupe $400 cada tonelada de basura

El SPAUAZ no cede ni con dinero para sus pachangas

Aunque algunos envidiosos critiquen al secretario de Salud, Gilberto Breña, por un par de recomendaciones que le lanzó la presidenta de Derechos Humanos, Luz Domínguez, lo cierto es que el funcionario puede volcar esos expedientes a su favor y convencer a los diputados locales que le destinen el mayor presupuesto posible.

Muy pocos funcionarios como Breña Cantú pueden alegar que unos pesos de más o menos en su dependencia pueden marcar la diferencia en casos de vida o muerte. Esa postura es en la que tanto insiste la dirigente sindical, Norma Castorena, y su ahijada, la diputada Karla Valdez.

Drama y desesperación

Durante los últimos días del anterior sexenio, una mujer que iba a dar a luz llegó al hospital de Loreto. Tenía complicaciones de parto y necesitaba urgentemente a un ginecólogo y otro hospital más equipado. Pero en Loreto no había y ni siquiera tenían una ambulancia disponible para su traslado. Un particular la llevó a Aguascalientes, pero cuando llegaron el bebé había fallecido.

Recientemente Derechos Humanos concluyó el proceso de la investigación, en la que hasta involucraron al ombudsman del estado hidrocálido, Asunción Gutiérrez Padilla, para que apoyara en la investigación.

El otro caso que ameritó una queja fue por una paciente embarazada que tuvo complicaciones en el Hospital de la Mujer en 2017. Cuando escuchó que decían “¡Código rojo!” supo que algo andaba mal.

El equipo de Luz Domínguez advierte que las autoridades deben asegurar el “disfrute del más alto nivel posible de salud de la mujer” durante el embarazo y el parto, teniendo suficientes médicos, medicamentos e infraestructura. Por eso, se supone que a la Secretaría de Salud no se le debería regatear el presupuesto, aunque hay titulares de organismos autónomos y dependencias que no están dispuestos a amarrarse el cinturón. El gobernador Alejandro Tello ya invirtió en ambulancias y otros insumos para el sector, pero hay más necesidades que siguen pendientes de atenderse.

Incomunicados

No solo el distanciamiento de funcionarios federales con autoridades locales preocupa al gobernador Alejandro Tello. Alcaldes y secretarios estatales también se ven excluídos en labores de coordinación con Gobierno Federal.

Aunque hay excepciones como el delegado del IMSS, Manuel Cavazos, que ha mostrado disposición de colaborar, la mayoría de “los federales”, empezando por los subdelegados como Carlos Zúñiga, Herón Rojas, José Luis González y Jaime Esquivel tiene muy poca y mala relación con los presidentes municipales.

Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó a todo su equipo que tienen qué mantenerse institucionales, hay funcionarios de la 4T que hasta pareciera que se alegran cuando ocurre algún revés para la entidad y que no sea de su responsabilidad.

Cálculos en Guadalupe

Según Salvador Rodríguez, titular de Servicios Públicos durante la administración de Enrique Flores en Guadalupe, al municipio le costaba 400 pesos recolectar cada tonelada de basura, tomando en cuenta gastos en nómina, combustible, refacciones y demás.

Y aunque los camiones recolectores ya eran carcachas rodantes se apuraban con las labores de mantenimiento. Rodríguez expone que además las unidades tenían GPS para estarlas monitoreando y asegurarse que no desperdiciaran combustible. Con los cálculos que tendrían en la pasada administración, el costo anual de la recolección de basura sería menor a los 30 millones de pesos, aunque alegan que ya hay más de una docena de nuevos fraccionamientos.

Posada sencilla

El presidente de la CMIC, Jorge Eduardo Hiriartt, festejó el viernes los agremiados con su tradicional posada en la cámara. En el gremio reconocieron que esta edición fue sencilla y más austera que en otros años. Asistieron unos 50 constructores de cerca de 300 que tiene la cámara. Con lo complicado que se ve el futuro panorama en el gremio, hay constructores que esperan que las cosas mejoren con gestiones extraordinarias para obra pública.

Muy exigentes

Pedro Martínez y su pandilla del SPAUAZ ven la tempestad y no se hincan. El comité de huelga del sindicato rechazó los ofrecimientos que el rector Antonio Guzmán hizo luego de analizar el pliego petitorio.

Los sindicalizados piden cosas que serían muy complicadísimas de atender, como un aumento del 18% en los salarios mensuales tabulados del personal académico y un 15% en prestaciones ligadas y no ligadas a los sueldos.

Incluso, están aferrados en que la aportación de El Waca para el Día del Maestro sea cuando menos de 1 millón de pesos y para el 10 de Mayo se destinen 550 mil pesos, un aumento de 100 mil. También exigían que el aguinaldo de 40 días les llegara a más tardar el 12 de diciembre, pero el rector apenas estaba esperando recibir un apoyo extraordinario.

Además, está la petición de un bono “por única” ocasión de 14 días y que se tendría que pagar en julio del 2020.

Esta semana la rectoría y el sindicato seguirán en negociaciones.

Nada es gratis

Como se advertía, Galo Limón, del Instituto de Mejores Gobernantes, hizo de algún modo su agosto en la organización de una cumbre de alcaldes en Madrid, España, a la que asistió Saúl Monreal de Fresnillo. Galo no regala nada y cobró una cuota de registro de 2 mil 500 dólares a cada asistente, es decir unos 45 mil pesos. Es cierto que el pago incluía hospedaje, alimentación y desplazamientos en Madrid, pero evidentemente el organizador se debió quedar con algo, como hacía en la entrega de los mentados Tlatoanis.

Pista de hielo en Ojocaliente

En Ojocaliente, como en otros municipios, se instala una pista de hielo para celebrar la temporada navideña. Pero a diferencia de otros ayuntamientos, la administración de Daniel López no es la encargada de la pista. Solo se habrían limitado a entregar el permiso a una empresa particular.

Decepción para unos, venganza para otros

Mientras el diputado federal, Alfredo Femat, quedó devastado, indignado y desilusionado cuando se enteró que su compañero de partido, Teodoro Campos, se metió en una bronca por pedirle dinero de sus becas a estudiantes de Vetagrande, la súperdelegada Verónica Díaz y sus grilleros de Gobierno Federal festejaron a lo grande. Y es que Teodoro está entre la gente de la 4T que no siente afinidad ni le rinde pleitesía a la súperdelegada Verónica Díaz, a quien incluso critica y le cuestiona sus capacidades.

Por eso, dicen que en la Secretaría del Bienestar la noticia debió caerles muy bien y no tardaron en decidirse en denunciar a Teodoro ante la FGR, no tanto por defender a los estudiantes, sino por destrozar al exalcalde de Vetagrande.

Cuando dejó de tener financiamiento, al petista le recomendaron que ya mejor cerrara su escuela y conseguirían becas y apoyo en traslado para sus estudiantes, pero “el comunista” se aferró y ahí están las consecuencias.

De tímido a furioso

Pareciera que el dirigente partidista más activo es el priísta Gustavo Uribe. Sabe que el tricolor atraviesa una situación díficil y por ello ha trabajado en la reunificación y reactivación de la militancia en los municipios. Pero Fernando Arteaga, de Morena, es otra historia. Su pasividad y falta de carácter para emitir posicionamientos ya despertó la desesperación hasta entre los mismos morenistas del grupo de Los Históricos. Cuenta la leyenda que en una reunión se lo hicieron saber. Y rápido Fernando pasó de la timidez a la furia. Se prendió con quienes lo cuestionaron y recriminó que no era líder del partido para andar en “la farándula” ni andarse placeando.

Agenda morenista

Por cierto, Arteaga sabe que entre los temas más importantes para el partido están las disposiciones para renunciar a prerrogativas y una ruta para la ratificación de militantes morenistas . Estos temas se discutirán en asambleas: el próximo jueves en Zacatecas, el viernes en Fresnillo, sábado en Jerez y domingo 22 de diciembre en Guadalupe.

Jóvenes con Fito

De las masas que se comienzan a mover con un candidateable aparecen ya jóvenes de la CNC como Eduardo García Ceceñas, de Vanguardia Revolucionaria, que se suman en apoyo al secretario del Campo, Fito Bonilla.

Los cenecistas argumentan que independientemente de que a ellos les favoreciera la llegada de un candidato, se debe ver el beneficio por el estado en general y no particular.

Más plazas

Siguen generando grillas la apertura de nuevos espacios en gobierno en la recta final de este 2019, aunque en algunos se dice que se trataba de plazas presupuestadas, pero que hasta hace poco apenas se ejercieron. Un ejemplo es Amurabi Gutiérrez, nueva directora técnica jurídica de la Comisión Estatal de la Defensa del Contribuyente, a cargo de Eduardo Noyola. La dieron de alta en el último trimestre de este año.

Remata pantallas

Cuenta la leyenda que tan preocupado está Mariano Casas, secretario de Actas en el SPAUAZ, porque le queda poco en el cargo, que ya está retomando la venta de pantallas, tablets y otros aparatos entre los académicos. Lo curioso del asunto es que, supuestamente, Mariano ya había hecho negocios de este tipo no solo con los académicos, sino de manera oficial en alguna de las instancias de la universidad. Obviamente, nunca entregaba facturas, pues eran tratos más informales como en la fayuca.