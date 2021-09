El Runrún: Comienza la pelea por Movimiento Ciudadano

“No hay nada para nadie”, les dijo Dante Delgado a los zacatecanos que acudieron a una reunión la semana pasada en la Ciudad de México. La dirigencia estatal del partido, les advirtió el senador, se tendría que renovar a finales de año o principios del 2022. Eso le cambió la jugada a Cuauhtémoc Calderón, que ya se veía como dirigente. Nanis Romo, otra de las asistentes a la reunión, también quiere presidir el partido e insiste en que lo merece por haber sido candidata a gobernadora. Y Felipe Álvarez, el actual líder, tampoco se quiere ir. “Yo sigo siendo el dirigente”, dice Felipe. Pero aclara que el proceso de renovación tendrá que empezar a más tardar el 4 de diciembre. Si la dirigencia nacional lo determina, sin problemas será ratificado por 3 años más. Y si lo quieren quitar, dice que tampoco tendría broncas y aceptaría la decisión. Los naranjas se venden como “la tercera opción”, con diferencias marcadas con la 4T de Morena y aliados, y del PRI-PAN-PRD. Por lo pronto se cumplió lo que vaticinamos. Enrique Laviada se declaró diputado independiente y anuncia que se habrá de integrar a MC. Con la diputación asegurada, no tiene broncas en abandonar a Morena. Cuauhtémoc se la juega por la dirigencia. Y los diputados federales Amalia García y Jorge Álvarez Máynez buscan reclutas.

La más votada

Susana Barragán es la diputada electa con más votos y por ese mérito acordaron designarle presidenta de la mesa directiva. Barragán obtuvo más de 17 mil votos para la coalición Morena-PVEM-PT-Panal, que representó más de la mitad de la votación en el distrito local 11. El gobernador electo David Monreal le apostó a una nueva generación de políticos y caras nuevas. En la nueva bancada de Morena están contentos con Imelda Mauricio como coordinadora. No extrañan a Laviada, a quien el alcalde de Fresnillo Saúl Monreal ofreció viejos tiliches y souvenirs de cuando dirigió Movimiento Ciudadano.

Se complican renuncias

Hay reclamos del equipo davidista por directores y otros funcionarios “aferrados” que no quieren renunciar, pero resulta que cuando les revisan los expedientes ni a trabajar iban. Y son los que se quejan de que hay más venganza del equipo de David Monreal. A los “aferrados” les advierten que de todos modos, cuando lleguen los próximos secretarios tendrán que renunciar por la vía legal. El pleito viene fuerte. Cuenta la leyenda que cuando pasaron a firmar “voluntariamente a fuerzas” algunos funcionarios de confianza, el convenio de terminación laboral establecía como fecha el 11 de septiembre. Pero luego la Secretaría de Administración se retractó y les pasó otro convenio, modificado, con fecha de terminación del 31 de agosto. La disposición sería para ahorrar la quincena de septiembre.

Primero es el negocio

Noemí Luna, Miguel Torres y otros diputados federales por Zacatecas entienden la importancia de adentrarse en la política nacional y darle prioridad a esas tareas. Pero a quien “no le cae el 20” es al legislador Marco Flores Sánchez. Da muestras de la actitud que muchos le anticipan al también cantante jerezano: la de primero es el negocio. Su amigo el alcalde de Ojocaliente, Daniel López, no le tiene miedo al Covid y procederá con los festejos de la feria de su municipio. Y hoy estará el artista haciendo lo que mejor sabe hacer. En la Cámara Alta le facilitan las cosas. A cada uno de los 500 legisladores federales le entregaron un celular especial para seguir las sesiones cuando no tengan que asistir presencialmente. Podrán alternarse sus visitas a la Ciudad de México. A Marco no le gusta mucho ir.

Runrunazos

Ante “los paparazzi” que vigilan lo que se llevan y lo que no los funcionarios que van de salida, hay quienes sostienen que sí sacan algo de las oficinas es porque ellos lo compraron. Así decía la diputada Navidad Rayas cuando la cacharon cargando un refrigerador el Congreso y el subsecretario de la SAMA, Germán Contreras, a quien fotografiaron cargando unas macetas en Ciudad Administrativa. Los comités de recepción deben revisar si esos artículos se pagaron con el erario o no. * Aunque no fue un diputado como Adolfo Zamarripa, que usó al Congreso como agencia de colocación, Raúl Ulloa se despidió y reconoció la labor del personal legislativo, sin distinguir preferencias políticas ni recomendaciones. Fue de los que más reconocieron la chamba institucional.