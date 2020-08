El Runrún: Colapsan equipos de salud y el Insabi no manda refuerzos

Al secretario de Salud, Gilberto Breña, le urge más personal médico, pero el Gobierno de México ha paralizado las contrataciones. Hasta el momento, el Insabi le paga en Zacatecas a 117 médicos y 433 enfermeros, pero para la Uneme urgen por lo menos otros 10 doctores y 60 enfermeras. En el equipo de la dirigente sindical, Norma Castorena, están alarmados porque la creciente epidemia del Covid-19 ya saturó los servicios de atención en Fresnillo y el área Zacatecas- Guadalupe. Y no llegan los refuerzos. Mientras no haya relevos, a los médicos en activo no les queda de otra que tener turnos más prolongados y estar con el Jesús en la boca por las frecuentes situaciones de emergencia. Lo peor es que eso limita la atención para nuevos pacientes, que anticipan seguirán llegando. Se van haciendo más cotidianos los recorridos de ambulancias a toda velocidad en la zona conurbada, gente esperando noticias de sus familiares en los hospitales y otros escenarios dramáticos. Ya murieron por lo menos 378 personas de Coronavirus y la cifra sigue en aumento. En la SSZ dicen que la amenaza no terminará hasta que salga una vacuna.

Viene la resignación y negociación

En una buena parte de los comités municipales dan por hecho que falta poco para las negociaciones entre el secretario del Campo, Fito Bonilla, y los demás aspirantes a la candidatura a gobernador. Se dice que muchas de las postulaciones para consejeros vinieron del gobernador Tello; otras afines al bonillismo y entre estos dos grupos buscarán legitimar al fresnillense como el principal gallo del PRI en el 2021. En Fresnillo, presumen que hubo conciliación entre los grupos de los exalcaldes Pepe Haro y Gilberto Dévora; el subsecretario de Gobierno, Érick Muñoz, y Benjamín Medrano para el acomodo de los consejeros, que irán por el respaldo a Fito.

La dupla

Este fue el primer año en que la súperdelegada Verónica Díaz participó en la entrega de apoyos de Producción para el Bienestar, anteriormente conocido como el Procampo. José Llamas, jefe de representación en la Sader, todavía se encargó de los trámites y papeleos, pero el reparto fue por cuenta de Verónica. Quienes se emocionan con el proyecto del D-21 prometen que la dupla de Díaz, quien permanecería en la coordinación de programas, con David Monreal traería beneficios interesantes para el estado.

Medición a Tello

En los resultados de una medición a los gobernadores que hizo Mitofsky el mes pasado, Alejandro Tello quedó en la categoría de aprobación alta, con un 43.1% de aceptación, que lo coloca en el lugar 20 del ranking de mandatarios. El peor es Cuauhtémoc Blanco, de Morelos, con apenas 17.3% de aprobación y el mejor es Quirino Ordaz, de Sinaloa, con casi el 70%. En general, a casi todos los mandatarios se les ha complicado tener una aceptación mayor al 50%, aunque con las reacciones para enfrentar al Coronavirus, la mayoría mejoró sus calificaciones de junio a julio.

Esperan aumento

Luego de algunos forcejeos entre funcionarios del estado y el dirigente del SUTSEMOP, Miguel Toribio, esta semana pudiera salir un acuerdo para el incremento de salarial de la burocracia. Muchos apuestan que sería de alrededor del 2%, porque las condiciones económicas no dan para más. Pero el acuerdo se concretaría con la promesa de que buscarían recompensar muy bien a los sindicalizados para el 2021.

Runrunazos

Nano Maldonado, titular de la SAMA, es considerado como “enemigo público” en Fresnillo. Hay reproches en el ayuntamiento de que no les resuelve el tema del relleno y como servidor público no ha servido p’a nada. ** Se dice que la titular del Injuzac, Alejandrina Varela, amarraría un lugar en las postulaciones del PRI para el 2021 por el tema de género y para incluir perfiles jóvenes. * La FOZ, que lidera el coordinador del IZEA en Fresnillo, Manuel Navarro, estaría en espera de acuerdos con “el mejor postor” para sumarse a un proyecto de cara a la gubernatura el próximo año. Navarro comulga con las aspiraciones de su jefe Carlos Peña, pero los demás grilleros de su asociación quieren esperar a ver opciones. * El PRI de Guadalupe ya no se tragará el cuento de “líderes”, entre los que se incluyen algunos supuestos operadores de la Seduzac, que venden la idea de acarrear a cientos de maestros, cuando en realidad solo consiguen reunir a una veintena y con la promesa de que rifarán regalos. Algunos de esos operadores ya tocaron las puertas de Morena.