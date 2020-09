El Runrún: Clan García dobla al gobierno; Jehú minimiza a la SAD

Ayer el subdirector de la Banda de Música del estado, Arturo García Ortega, dio fin a su huelga de hambre. Consiguió que el gobierno cediera a su petición de regularizar a los becarios de la orquesta y coro de cámara. El proceso se hará mediante un decreto legislativo. Pero lo que parecía preocuparle más a Arturo no era el futuro laboral de sus compañeros, sino si podrá seguir siendo el director de estas agrupaciones. “Yo las convoqué, yo las hice”, le decía al secretario General de Gobierno, Jehú Salas, como para advertirle que son de su propiedad. Y es que el clan García Ortega se ha apropiado de la Banda del Estado, de la que hay quejas por nepotismo y cobros discrecionales por presentaciones en varios municipios. Sigue en pie la transferencia de las bandas musicales al Instituto Zacatecano de Cultura, por lo que Arturo pidió que se arreglara su situación (no la de los demás) en el tema, porque todavía cobra en la SAD.

Los alegatos de Jehú

Para tratar de convencer a los músicos de la conveniencia de irse al Instituto de Cultura, Jehú minimizó el trabajo de la Secretaría de Administración. “Seguramente va desaparecer; el Gobierno Federal no tiene una Secretaría de Administración. Perdón, inclusive yo no sé si fue molesto para el propio secretario, pero es un contratista. Si yo quiero una caja de hojas, se la pido a la Secretaría de Administración y ya me la compran”. Jehú quiso irse por la fácil, por eso no explicó a detalle que cuando se haga el decreto de regularización, sea en Cultura o la SAD, deberá incluirse un proceso de viabilidad técnica, financiera, reglamentos y la autorización del legislativo, ya que implicará la creación de nuevas plazas. Es decir, todavía hay quienes abogan por un proceso de profesionalización y lineamientos para evitar gastos discrecionales y nepotismo.

Recortes para todos

Si este año hubo hambre y miseria presupuestal para las entidades, el 2021 será peor. Esa es la mala noticia. La buena es que Zacatecas sería de los menos castigados en el tijeretazo presupuestal. De los 29 mil 226 millones programados del gasto federalizado este año, pasarían a 28 mil 414 millones de pesos, es decir un recorte del 2.8%, cuando el promedio en el país fue del 5.5%. El gobierno de Tello no está en la lista negra de AMLO. Solo Tamaulipas tuvo un porcentaje de recorte menor, de 2.1%; Campeche fue el más castigado, con un 10.5% menos de gasto federalizado.

Cambios en el Pueblo Mágico

Luego del informe de hoy en Jerez, el presidente municipal Antonio Aceves, según se dice, pretende hacer algunos ajustes en su gabinete. Cuenta la leyenda que los relevados serían funcionarios “pastelistas”, mientras supuestamente se fortalece la relación entre el ayuntamiento y la presidenta del PAN, Noemí Luna. Otro de los consentidos del panismo que se prepara para su informe es Reynaldo Delgadillo, de Calera. Rendirá cuentas este sábado a medio día.

Pide audiencia

Al cantante Marco Flores lo llevaron con el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, y Jesús Ortega. Al jerezano no le falla su amigo Rafa Jiménez, el alcalde de Juchipila, pero eso no quiere decir que ya tengan amarrado algo ni mucho menos. La figura fuerte de los amarillos, insisten los perredistas, es el alcalde de Villanueva, Miguel Torres, pero en el ensamblado de la súperalianza se anticipan acomodos para diputaciones federales, locales, alcaldías y demás. Marco también le estaría tirando a un distrito, pues en el proceso pasado no se comprometió a fondo con su campaña.

Centro de reclutamiento

Unos de los centros de reclutamiento para el D-21 es la casa de la delegada de la Segob, Martina Rodríguez, allá por los rumbos de la Auditoría Superior del Estado, en la Avenida Pedro Coronel. Ahí se han hecho círculos de lectura del último libro del senador Ricardo Monreal. Lo curioso, según cuentan, es que Martina (en algunas ocasiones) no está en casa cuando hacen los ejercicios, coordinados por Catalina Monreal. El domicilio ya está plenamente identificado como un búnker del monrealismo.

Runrunazos

Los diputados federales María García Guardado, Óscar Novella y Samuel Herrera se la van a jugar con Mario Delgado para que vaya a la presidencia nacional de Morena. La rebelde del grupo de legisladores zacatecanos es Mirna Maldonado. * La campaña de Vamos a darle más recio (un lema muy zacatecano) en el equipo de Ulises Mejía pudiera aplicarse en forma similar en algunas dependencias de Gobierno del Estado, como la SAMA. No por estar en la recta final de una administración deben aflojar el paso e incluso pueden acelerarlo. Fito Bonilla, titular de la Secampo, pretende aplicar esa estrategia. Ayer estuvo de gira con el gobernador Tello para inaugurar la presa La Vaquita en Pinos.