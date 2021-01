El Runrún: Citlalli Hernández, la esperanza de Ulises antes del plan B

Ulises Mejía quiere mantenerse en Morena. Ahí despegó su carrera política y se siente identificado con los planes de la 4T. Pero si no se dan las condiciones para una reelección, el alcalde de Zacatecas tendrá que ir por su plan B, lo que implicaría buscar otros horizontes. Mientras tanto, sus opositores en la 4T ya tienen prevista una serie de jugadas para cerrarle el paso a Ulises: si acuerdan definir la candidatura para mujer propondrán a la síndico Ruth Calderón o la diputada Mónica Borrego; si en las negociaciones se determina ceder el espacio al PVEM piensan en Jorge Miranda, y si por alguna razón el PT tuviera que encabezar la coalición valorarían a Madga Núñez. El más peligroso es Jorge Miranda por su capacidad probada como negociador y con un gran perfil como el súper secretario del Gobierno de Tello.

Un apoyo nacional

Mejía no tiene el apoyo del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado. De hecho es todo lo contrario. Pero la secretaria general del partido, Citlalli Hernández, sí tiene voluntad de ayudar al actual alcalde. En las negociaciones que este hizo en la Ciudad de México, habría conseguido que Citlalli se comprometiera a no respaldar ninguna propuesta de candidatura a la capital que no sea de Morena. La secretaria General del comité nacional de Morena considera lógico que si el partido guinda conquistó en 2018 la capital, debe tener continuidad por encima de los acuerdos con los partidos aliados. Hernández estaba en contra de que los morenistas se juntaran con los verdes, pero eso no impidió que se firmara en Zacatecas el convenio de coalición flexible con el PVEM, Nueva Alianza y el PT. Por lo pronto, Mejía está decidido a registrarse la próxima semana para la candidatura de la capital.

Meten a Morena

Quienes han hecho grillas y reclamos por la difícil situación financiera del Issstezac, pretenden que la bancada de Morena en el Congreso agarre el tema como un asunto prioritario. Ya no se atienen al apoyo que dice ofrecerles la diputada Alma Dávila, sino que habrían ido con el líder del rebaño Chuy Padilla, para que funja como intermediario con Gobierno del Estado y les den razón sobre los pagos que se tienen atrasados. Los morenistas no debieran exigir los pagos en automático sin discutir el futuro del sistema de pensiones y la urgencia de una nueva reforma.

Cuestionado

A tres meses de haber asumido el control del PRI estatal, Enrique Flores enfrenta cuestionamientos e intrigas de compañeros militantes. Hay quienes reprochan que el exalcalde de Guadalupe no haya reaccionado contundentemente ante las desbandadas que han capitalizado en el D21. También le recriminan falta de acercamiento con comités municipales y de conciliación con los aspirantes a una candidatura. A Enrique le tocaron tiempos difíciles y pasará a la historia con los resultados electorales que se vayan a tener este año. El comité estatal ya no está en las mismas condiciones que cuando mandaba Pepe Olvera, Fito Bonilla y otros antecesores, pero para la militancia eso no debe ser excusa para el fracaso.

Los otros ingresos

Para algunos políticos, si el 2021 no resulta ser su año en el acomodo de puestos, esperan que al menos haya más presupuesto en la obra pública. La lista de quienes tienen una ventana abierta en el negocio de la construcción incluye al alcalde de Sombrerete, Alan Murillo; los diputados Lupe Correa y Lolo Hernández; Manuel Gallardo, que busca el distrito de Juan Aldama; y el exdiputado Luis Acosta, entre otros. Al terminar el periodo 2018-2021 habrá unos cuantos más que se sumarían al padrón de constructores.

Agua para su molino

A los liderazgos del D21 no les gustan las mañas de algunos operadores que se asumen como intermediarios salvadores para darles cabida en el proyecto. Hay quienes han señalado a Cuauhtémoc Calderón y Reyes Romo, pero el más mañoso supuestamente es el exdelegado de Relaciones Exteriores, Javier Mendoza. Lo culpan de armar conflictos al ofrecer los mismos cargos y candidaturas a gente de un mismo equipo, lo que genera pugnas. Lo más peligroso de Mendoza, dicen, es que pretende que los perfiles que recluta sientan que se la deben a él, no a David Monreal.

Runrunazos

Noemí Luna, dirigente del PAN, mandó llamar al Charro Toño Aceves, presidente municipal de Jerez. Se dice que la intención es terminar de convencer a Toño para que se anime a la reelección y de paso le cierren la puerta a Pepe Pasteles. * Mientras llega un depósito de la Federación, Gobierno del Estado adelantó dinero al Servicio Nacional del Empleo (SNE) para mantener el pago de nómina. Cliserio del Real, titular del SNE, asegura que los pagos para el personal están garantizados por todo el año. * Chuy Badillo, Chuy Rodríguez y Martín Martínez están con el alcalde de Fresnillo, Saúl Monreal. El PRI no tiene muchas expectativas en ese municipio, pero el profe Manuel Navarro y Arturo Torres dicen que si los eligen candidatos sí se la rifan.