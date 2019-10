El Runrún: Buscan académico con mano dura para relevar al Waca

El próximo rector de la UAZ debe tener mano dura y no solapar corruptelas y agandalles. Ni esconderse de los problemas como hacía Armando Silva. Por eso, dicen que Felipe Correa, Rogelio Cárdenas y Francisco Luna Pacheco buscan impulsar un perfil con mano dura, que en verdad castigue los pecados que se cometen en la universidad. Como el titular del Incufidez, Adolfo Márquez, ya mostró que no le tiembla la mano para tomar decisiones, ya fue uno de los entrevistados por el grupo. Otro que presume el perfil de mano dura es Pedro Martínez del SPAUAZ, quien dejó vetados en el sindicato a todos aquellos de la Unidad de Contaduría y Administración, porque los vinculaban con la estafa maestra. Al actual rector Antonio Guzmán se le reconocen esfuerzos de austeridad y saneamiento financiero, pero lo ven demasiado bonachón para entrarle “a cortar cabezas”. Mientras tanto, cuentan que el diputado federal, Alfredo Femat, habría eliminado de su lista de posibles sucesores al académico Pedro Zesati.

Pleitazos

La rivalidad entre las entregas de apoyos, mala coordinación y resentimientos tiene distanciados a los alcaldes antipejistas con los servidores de la nación y el equipo de Verónica Díaz. Quien ya les echó pleito abiertamente fue el alcalde de Luis Moya, Luis Enrique Sánchez. Sucede que los servidores de la nación acusaron al presidente municipal de no prestarles el auditorio para una entrega de apoyos de adultos mayores. Y que por esa razón Daniel López, presidente de Ojocaliente, entró al rescate con mobiliario para que al menos los viejitos estuvieran sentados mientras recibían sus apoyos en plena calle. Luis Enrique Sánchez respondió no distingue colores para ayudar a la gente y nunca se negaría a prestarles el auditorio, que no es suyo sino del pueblo de Luis Moya. El edil calificó los señalamientos como una estrategia de los servidores de la nación para hacerlo quedar mal.

Buenos para viaticar

Todo mundo sabe que ahora las herramientas legislativas solo se entregan con su respectiva factura y justificación. Gran parte del dinero se quema en gasolina, pero cuenta la leyenda que algunos legisladores, como Navidad Rayas, se dan el lujo de meter sus vehículos al taller con cargo al presupuesto de la Legislatura. Y otros, como Roxana Muñoz, facturan comidas en lugares muy ajenos a su distrito o sus actividades legislativas, según murmuran en los pasillos del Congreso. Algunos diputados se han contenido en los gastos porque saben que estarán bajo revisión de auditores federales. Otros, cuando menos, buscarán no volver a incurrir en gastos excesivos.

Recuento de anomalías

Luego de la tragedia del domingo, en la que se reventaron asambleas de Morena en Zacatecas y Guadalupe, los antimonrealistas recriminan irregularidades como la participación de servidores públicos que quedaron como delegados, como María Elena González Medrano en Jerez, y la designación de Enrique Laviada en Fresnillo, a quien señalan de no cumplir registros ni requisitos como militante. La pandilla del senador José Narro, otro frente antimonrealista, recriminó la intervención en el distrito de Jerez dela exdiputada Julia Olguín y el alcalde de Nochistlán, Armando Delgadillo.

Temor en la capital

Cuentan que uno de los motivos más fuertes por los que se buscó reventar la asamblea en la capital fue porque el alcalde de la capital, Ulises Mejía, traía gran respaldo y movilización de masas. Y al igual que ocurrió con los servidores de la nación, se señaló a funcionarios del equipo de Ulises andar como operadores en el proceso, pero los actos verdaderamente violentos, los cometieron los del Gobierno Federal.

Más política

Al secretario de Economía, Carlos Bárcena, le recomendaron tener más acercamiento político, con las cámaras empresariales. Y es que ahí no falta quien grille al funcionario estatal, aunque este ha buscado ser el portavoz de sus solicitudes ante el Ejecutivo. El problema de Bárcena, como otros secretarios del gabinete, es la insuficiencia de recursos. Incluso, el de Economía estaba buscando gestionar 3 millones de pesos que hacían falta para el proyecto de mercado gastronómico en la capital.

Runrunazos

El jefe de la oficina del Infonavit, Roberto Ornelas, ya habría mostrado uno de sus primeros desacatos en la 4T, al no presentar declaración patrimonial, o al menos no hacerlo en los plazos establecidos. Comenzó mal el exdirector del sistema de agua de Fresnillo, aunque presume la liberación de cientos de créditos que estaban atorados en el sexenio de Enrique Peña. * Puros dramas siguen viviendo en el sector de la construcción. Ante los planes de la desaparición del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed) van corriendo personal en todo el país y con ello se están retrasando pagos pendientes a los contratistas. A nivel estado, Francisco Carrillo, director del Inzace, en el estado, cree que la austeridad de la 4T no le va afectar, pero todo indica que estará equivocado.