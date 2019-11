El Runrún: Ayuntamientos deberán ampliar sus gabinetes

Pese a la situación de austeridad y a las quejas de miseria, los ayuntamientos tienen que seguir las líneas de políticas y estrategias que vienen desde arriba. Y así como han ido naciendo unidades y direcciones para Transparencia, Migrantes, Institutos de la Mujer y demás, los alcaldes también deberán tener en sus equipos a directores para las comisiones municipales de Mejora Regulatoria, como lo establece un proyecto del gobernador Alejandro Tello que se analiza en el Congreso local. El gasto no debiera ser significativo, tomando en cuenta que a las presidencias el dinero se les va en asuntos menos relevantes. Y se supone que estas comisiones vendrán a facilitar trámites y apertura de nuevas empresas para el estado. El diputado de Morena, Héctor Menchaca, propuso la creación de una Defensoría para los micro, pequeños y medianos empresarios, que también implicaría la creación de nuevas plazas burocráticas.

Priístas tranquilos

Dicen que el diputado Omar Carrera se jacta de señalar y atacar constantemente a Benjamín Medrano por la organización de la Fenaza. El excontralor de Fresnillo está muy a gusto porque, según cuentan, el PRI no ha respondido con señalamientos similares por la feria de El Mineral que organizó Alberto Campos para el gobierno de Saúl Monreal. Los tricolores tampoco han hecho mucha grilla con aquella fiesta de 15 años que afectó al pequeño de los Monreal. Presuntamente, hasta el mismo coordinador de Ganadería, David Monreal, celebró ese acontecimiento para que su hermano ya no le disputara el papel del bueno. Además, entre monrealistas advierten que el pleito de Benjamín es con Saúl, no con David.

Ambicionan puesto

Hay algunos prospectos que quisieran quedarse con el puesto de titular de la Jefatura de Oficina del Gobernador, en manos de Myndi Díaz. Los soñadores del puesto han alimentado sus aspiraciones con las grillas con el personal y al rechazo de algunos burócratas por quedarse en áreas de la secretaría. Presuntamente, en la lista de quienes alzarían la mano están José Antonio Milanés, actualmente colaborador del fiscal Francisco Murillo; el titular del Inselcap, Enrique Flores, y el excandidato a diputado local Víctor Armas.

Cuidan pacto

La senadora Claudia Anaya y los secretarios del Campo y Desarrollo Social, Fito Bonilla y Roberto Luévano, junto con Carlos Peña, ya han acudido con los viejos expresidentes del partido, Carlos Lozano, Julio Flemate, Silverio López Magallanes, entre otros, además de El Pichus Bonilla. Entre todos, han cuidado proteger el pacto de no agresión entre los candidateables y sus equipos. Supuestamente, no hay nada para nadie todavía en cuanto a definiciones, al menos en el grupo de los expresidentes.

Enjuagues

Cuenta la leyenda que Miguel Rivera, como subsecretario de Transporte, trae bajo la manga algunos enjuagues lucrativos en la expedición de diversos trámites, entre ellos los permisos experimentales para vehículos. Y el presunto intermediario para estas negociaciones, según dicen, es Aldo Delena Méndez, director de Concesiones, Inspección y Vigilancia. Lo bueno, dicen, es que Miguel Rivera ya tiene sus días contados en la Subsecretaría y es uno de esos personajes a los que no van a extrañar.

Agarrón en Ojocaliente

El presidente de Ojocaliente, Daniel López, salió a decir que el ayuntamiento fue demandado por no pagarle a una empresa varios eventos de la feria en el último año de la administración de Humberto Rincón. “El señor quedó debiéndole a la empresa 928 mil pesos”, dijo al añadir que el encargado de esa feria, Rogelio de Jesús Flores, también es responsable. Sentenció que el ayuntamiento no pagará los platos rotos de lo que hizo el cenecista. Al enterarse de la demanda, Humberto Rincón enfureció. Alega que no quedaron a deberse 928 mil, sino 120 mil pesos o menos. “Yo también voy a poner una contrademanda, no tengo ninguna responsabilidad. Recriminó que ya mala fe de la empresa y el alcalde Daniel, a quien comparó con AMLO, ya que es”pura habladuría”. El alcalde se habría sentido emocionado con esa comparación. Incluso le pedía a Rincón no mentir, no traicionar ni robar al pueblo.

Runrunazos

En gobierno estatal anticipan un enroque de coordinadores administrativos. José Manuel Ambriz, de Finanzas, se va a la JIAPAZ con Benjamín de León; Yassin Soto llega al equipo de Jorge Miranda en la Sefin. * El alcalde de Zacatecas, Ulises Mejía, se posicionó en el lugar 16 en cuanto a confianza y el 17 de trabajo en una encuesta de Massive Caller, en el que se entrevistó a gente de 100 municipios.