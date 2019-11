El Runrún: AMLO no le quiso quitar avión a Tello

El presidente Andrés Manuel López Obrador echó p’a atrás, al menos en Zacatecas, la idea de recoger aviones a los gobiernos estatales. El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes ya le había pedido a Gobierno del Estado que devolviera el viejo Turbo Commander, que ya había presentado fallas. Mientras lo arreglaban y se pedía que lo devolvieran, la administración estatal arrendó temporalmente otra aeronave, un Cessna Jet, pero ya se canceló el contrato. Gobierno Federal dejó que la administración de Alejandro Tello conservara el viejo avión que había sido decomisado y entregado en comodato a Zacatecas, al menos hasta nuevo aviso. Al parecer el tabasqueño no le quiso quitar el avión al priísta, quien de todas formas recurre principalmente a vuelos comerciales para los traslados, como el que tuvo para reunirse con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, en la Ciudad de México.

Advertidos

En la reunión del gobernador con presidentes municipales en Apozol, aunque se les facilitaron en conjunto 300 millones de pesos en adelantos de participaciones, se les advirtió que en 2020 deberán hacer más con menos. Por eso, se supone que no deberán caer en la tentación de gastar grandes cantidades en las ferias, como le han criticado a Miguel Torres, de Villanueva. Y contenerse en la tentación de comprarse vehículos nuevos, y más si son costosos. En Tepechitlán presumen mucho que la alcaldesa Silvia Quiñones gastó mucho menos de 300 mil pesos para comprarse un Nissan.

No quieren la alianza

Hay panistas y perredistas que no quieren que se promueva una gran alianza con el PRI para derrotar a Morena. Aunque el líder perredista Arturo Ortiz Méndez quiera juntarse con su amigo Gustavo Uribe del PRI, habría cuestiones que se tendrían que reformar en los estatutos, principalmente por el asunto de candidaturas comunes. Carlos García Murillo es uno de los perredistas “ortodoxos” que está en contra de que se mezclen con otros partidos, más allá del PAN y MC.

Solo con PRD y MC

En el PAN también hay militantes que no quieren nada con el PRI. Están inflados porque a nivel nacional el partido se perfila como el más fuerte después de Morena, pero eso en Zacatecas, con Noemí Luna, no ocurre. Gran parte de los alcaldes azules que ganaron con combinación amarilla: Reynaldo Delgadillo, Calera; Rafa Jiménez, Juchipila y Miguel Varela, de Tlaltenango, están a favor de seguir con el PRD y MC, pero respecto al PRI no se han pronunciado abiertamente.

Una más contra Caldera

Van saliendo más acciones contra los abusos de los policías de Seguridad Vial, mangoneados por Osvaldo Caldera. Ahora al diputado local Lupe Correa le tocó “lanzarle una pedrada” a los oficiales. En su iniciativa de Ley de Movilidad, recalca que los automovilistas no tienen qué pagar ni sufrir de los lucrativos y gandallas negocios de grúas cuando no han violado ninguna infracción de Tránsito ni cometido algún delito. Eso es lo que no le gusta a los de la industrial del arrastre de vehículos. Por cierto, en la agenda de Correa se analizan otros temas en materia de obra pública, junto con los diputados Lolo Hernández y Lalo Rodríguez.

Runrunazos

Con la propuesta que el gobernador Tello envió al Congreso local para promover la figura de Dictamen Fiscal se pretende tener menos broncas en la recaudación de impuestos, tanto para contribuyentes como para el gobierno. El proyecto permitirá darle más certeza jurídica y claridad en los impuestos y montos que paga el sector empresarial. * A los defensores de oficio, llamados por algunos “abogados del diablo”, que maneja Lety Pacheco, los evaluaron en honestidad, salieron con un 95%, dominio del puesto 76% y puntualidad y asistencia 93%, entre otros conceptos. * Miguel Díaz, director del tecnológico de Tlaltenango, andaría muy contento porque supuestamente solventó todas las observaciones de una auditoría que le hizo un despacho privado, pero todavía lo ven con mañas y actos gandallas en operación electoral para el PRI.