El Runrún: AMLO está poniendo de su parte: SNTE

Federación cubriría el 67% de la nómina magisterial

Estrada Day y Díaz Luna se dicen víctimas de una injusticia

Exdiputado reniega porque pusieron a su hermano como vigilante

“Los maestros no quieren estar en la calle”, dice Óscar Castruita, líder de la Sección 58 del SNTE. Pero para exigir los pagos pendientes, incluyendo la última quincena, se vieron en la necesidad de irse a paro indefinido. Asegura Castruita que si en estos momentos les pagaran, inmediatamente los profes dejan las protestas y vuelve todo a la normalidad.

Sostiene el líder sindical que es falso que se estén oponiendo a la federación de la nómina educativa. Ya ni siquiera busca figurar. Lo único que quiere es que se resuelva el tema de los pagos para el magisterio.

En octubre, los líderes magisteriales tuvieron una reunión con Adán Augusto López, secretario de Gobernación. Ahí se les hizo saber que el presidente Andrés Manuel López Obrador sí apoyará a los profes. Destinará más dinero para el pago de la nómina, pero eso no desaparece la responsabilidad que el gobierno de David Monreal seguirá teniendo con los maestros.

Está la propuesta de que la Federación cubra hasta el 67% del pago de nómina de los profes. Según los del SNTE, sería de gran ayuda para Gobierno del Estado, pasar de los esquemas pari-passu de aportaciones del 50%, a uno de solo el 33 por ciento.

Pero para que la Federación libere los recursos, el estado tiene que poner de su parte también. Los del sindicato creen que la administración de Monreal quiere presionar para que Gobierno Federal aporte todavía un mayor porcentaje, o de plano les pague toda la nómina del magisterio. Es como una apuesta “todo o nada”, pero advierte Castruita que a ninguna de las 32 entidades federativas se le absorbe toda la nómina magisterial. La Suprema Corte de Justicia ya le dio un revés al gobierno de Michoacán, al resolver que no pueden deslindarse de sus obligaciones de ofrecer servicios educativos.

En la Ciudad de México

Nunca tuvo nada para apaciguar a los maestros. Maribel Villalpando, secretaria de Educación, no supo darles ninguna razón. Ni esperanzas ni contactos en la SEP ni la Ciudad de México le vieron a la funcionaria. Por eso, para los del SNTE quien todavía podía hacer algo es el secretario de Finanzas, Ricardo Olivares. Desde el viernes lo mandaron a la Ciudad de México, y se supone que ahí estará todavía algunos días de esta semana. Supuestamente, la Federación ya tiene preparada una bolsa de más de varias decenas de millones de pesos para los profes, pero llegará hasta marzo. David Monreal tiene que entrar al quite pronto. Los maestros se preparan para su movilización de este martes, a partir de las 9:30 de la mañana en el caballito de González Ortega. Muchos de ellos alegan que están pidiendo prestado, rematando cosas y sacando de sus ahorros para salir adelante con los gastos.

“Querían ver sangre”

Los procedimientos que ya no prosperaron en contra del exsecretario de Salud, Raúl Estrada Day, y Juan Francisco Díaz Luna, quien fuera su coordinador administrativo, no solo fue un asunto de que prescribieran, sino de que la misma Auditoría Superior de la Federación (ASF) reconoció que las observaciones estaban solventadas. Estrada Day, por ejemplo, terminó de aclarar 24.4 millones de pesos del ejercicio fiscal del 2013 y así se lo notificaron a Héctor Barrenechea, director general de Responsabilidades de la ASF. Díaz Luna hizo lo propio para solventar 687 mil pesos de Recursos Federales Transferidos a Través del Acuerdo de Coordinación entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa.

Los dos funcionarios del sexenio de Miguel Alonso recriminan que el gran problema fue que la Secretaría de la Función Pública, en tiempos de Paula Rey Ortiz, quiso castigarlos antes de que hubiera una resolución definitiva por parte de la ASF. El más indignado es Estrada Day porque lo inhabilitaron tres años y después la misma auditoría determinó que no hubo anomalías. Y la misma Función Pública reconocía desde antes que el doctor Estrada no obtuvo beneficio económico de las irregularidades que le achacaban.

Los exfuncionarios se dicen víctimas y que les hicieron lo que a muchas brujas durante los tiempos de la Santa Inquisición: los lincharon, exhibieron y castigaron sin un debido proceso. Para ellos hubo daño moral. En el anterior quinquenio, como en el actual, la gente quería “ver sangre”. El problema es que por lo visto la cacería no fue tan pareja. A Mario Rodríguez Márquez, quien fuera titular de Sinfra, nunca le hicieron nada.

“Sáquenlo de ahí”

Una vez que se van sus padrinos, ya no son tan intocables los recomendados del Congreso local. Hace unos meses, a Erik Humberto Hernández, hermano del exdiputado petista Lolo Hernández, le encomendaron funciones de vigilancia, a la entrada de las oficinas del Legislativo de la Manuel M. Ponce, en Sierra de Álica. Le pusieron además, un horario “pesado” que concluía por ahí de las 8 o 9 de la noche. Dicen que cuando el exdiputado se enteró puso el grito en el cielo.

—Sáquenlo de ahí inmediatamente. — dijo el diputado.

— Pero ¿a dónde?

— Pues búsquenle otro espacio.

— Necesitamos revisar.

— Yo me encargo.

Lolo no tardó en mover sus influencias en el PT y muy pronto halló una madrina para su hermano: la diputada Ana Luisa del Muro. Desde entonces, ahí está a Erik Humberto, mientras que al exdiputado Lolo le recriminan en el partido que ayudó a mucha gente que ni siquiera era militante.

Trabajo y tamales

Los diputados locales no querían hacer alboroto con sus planes de despido, en los que se valora correr hasta 157 trabajadores, aproximadamente la mitad de todo el personal. Pero ese susto ya generó señales positivas en la burocracia. Apenas se supieron de esas intenciones, casi todos en la Legislatura anduvieron muy acomedidos. Llegaron puntuales, no hubo quejas y buscaban en qué ocuparse. Ya sienten pasos en la azotea. El problema es que hay demasiada burocracia que muchos ya no alcanzan a tener funciones y tareas establecidas.

Por lo pronto, el pasado viernes el diputado Manuel Gallardo trajo tamales para los trabajadores. De ahí se colgó el bloque plural de diputados del PRI, PAN y PRD para quedar bien con la burocracia y decirles que están en contra de los recortes.

Mucha violencia

Apenas este miércoles, el alcalde de Fresnillo Saúl Monreal se quejaba del abandono de Adolfo Marín, secretario de Seguridad, con su municipio, y ayer se supo del hallazgo de 10 cuerpos en esta demarcación, en la comunidad Pardillo Tercero. También aparecieron otros seis cadáveres en la localidad Santa Elena de Pánfilo Natera. El fiscal Francisco Murillo dice que ya detuvieron a un par de presuntos implicados con esa masacre. Hay mucha violencia y todavía no se ven señales claras de que las cosas vayan a mejorar.

Diputados no meten las manos

Esos casi 3 mil millones de pesos para los 58 municipios que presumió el gobierno de David Monreal no debieran celebrarse como una gran gestión, ya que los Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun) vienen etiquetados desde la Federación y se aprobaron en el Presupuesto de Egresos, como dice el diputado federal Miguel Varela. Pero aun así tampoco hay gran mérito por parte de los legisladores. Las cantidades para cada municipio vienen establecidas en fórmulas y criterios en los que no metieron mano los diputados federales. Hasta el momento, ni los diputados federales Miguel Torres, Benelly Hernández y mucho menos Marco Flores pueden atribuirse gestiones de proyectos en particular para algún municipio.

Carne asada p’al general

Cuenta la burocracia de la SSP, que al general en retiro Víctor Gutiérrez Rosas lo recibieron este viernes con una carne asada en el segundo edificio de la Coordinación Administrativa de la dependencia, en avenida Universidad. La pachanga se hizo durante horario laboral y ahí se esparció la versión de que Gutiérrez Rosas viene como recomendación del secretario Adolfo Marín, para manejar asuntos con las empresas de seguridad privada en el estado.

Runrunazos

Muchos clanes quisieron meter mano en la designación de los más de 30 miembros de la Comisión Permanente del PAN en Zacatecas. Acomodaron cuadros Noemí Luna, Arturo López de Lara y Miguel Varela, con sus respectivos forcejeos. A quien le cerraron espacios fue a Osvaldo Contreras. * La incursión a la política del diputado David González, se la atribuyen al su padre Chema González y al líder del PRI en Morelos, Nico Torres, quien se mantiene haciendo campaña en su región y no se descarta como un futuro prospecto al distrito local 2.