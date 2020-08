El Runrún: Alito les levanta el ánimo; “es momento de los verdaderos priístas”

Durante la toma de protesta de los consejeros del PRI, el dirigente nacional del partido, Alejandro Moreno, aseguró que ahora es el momento de los verdaderos priístas. Los que se han resistido a las ganas de chuapulinear, los que han hecho trabajo partidista, los que no han amenazado con irse si no les cumplen sus caprichos y principalmente los que no han sido gandallas en el servicio público esperan que ahora sí sean tomados en cuenta. El gobernador Alejandro Tello, al igual que Alito, aseguró que el partido retendrá la gubernatura el próximo año. A Gustavo Uribe, dirigente estatal, se le hizo énfasis en que no deben excluir a nadie. El líder nacional del partido estuvo acompañado del exgobernador Miguel Alonso, como secretario adjunto, y se dice que es uno de los activos a los que ya le pidieron armar la resistencia en Zacatecas contra la 4T. En la reunión virtual de los tricolores no hubo preocupación ni menciones trascendentes sobre la ventaja en las encuestas que presumen los aspirantes de Morena.

Duro ataque

Estalló el alcalde de Fresnillo, Saúl Monreal, cuando supo de las aspiraciones abiertamente definidas del secretario del Campo, Fito Bonilla, para pelear y ganar la gubernatura el próximo año. Según Saúl, el funcionario estatal “no tiene los espolones” necesarios para contender y dice que se debe tener compromiso en el servicio público antes de proyecciones futuras. En el priísmo dicen que la evidente molestia del alcalde debe ser signo de alguna preocupación. La contienda que se avecina genera ya muchas pasiones por el enfrentamiento entre los clanes más poderosos de Fresnillo, los Monreal contra los Bonilla.

Preparan frente en la capital

El todavía delegado del PRI, Joel Guerrero, y el exalcalde de Guadalupe Enrique Flores ya están contemplando una alineación para la presidencia y distritos locales en Zacatecas. Se valora una mancuerna entre el secretario de Administración, Víctor Rentería, y el tesorero de la Función Pública, Juan Carlos Pérez, para un distrito y el ayuntamiento. Ambos ya han tenido acercamientos con la militancia y operadores, sin miedo a la influencia que tiene el actual presidente Ulises Mejía en la capital.

Arma contra la corrupción

Se supone que la Unidad de Inteligencia Patrimonial, que el fiscal Francisco Murillo le confió a Yadira Torres Muhech, será de gran ayuda para el combate a la corrupción, principalmente el enriquecimiento ilícito, pero la oficina aún “está en pañales” y faltaría mucho para que comiencen a dar resultados. La unidad se creó este año tendría unas cinco personas operativas asignadas y no está facultada para recibir denuncias. Pero aseguran ahí que ya tienen una lista de personas de la política que “estarían expuestas a maicear o ser maiceadas”.

El que pone manda

Cuenta la leyenda que el apacho de la dirigencia estatal del PAN hacia el alcalde Reynaldo Delgadillo, tiene grandes motivos y “precio”. El de Calera ha causado envidias entre otros alcaldes porque a diferencia de otros, como Miguel Varela de Tlaltenango, nunca le han restregado el “tú no vas” cuando se trata de acomodos para futuras aspiraciones. Y todo ese proteccionismo y afecto hacia el edil se debe porque este estaría financiando en buena parte los gastos del comité estatal.

Contiene afectaciones

Los desfalcos y saqueos de la pasada administración de Villanueva generaron evidentemente problemas para el alcalde Miguel Torres, pero en general los supo resolver. El perredista le apostó a gestiones con Lupita López Merchant de la Seduvot; Carlos Bárcena de Economía y otros para sacar obras y proyectos para su municipio. La anterior administración hasta al Gobierno del Estado metió en broncas por las solicitudes de adelanto de participaciones que fueron observadas por auditores federales.

Runrunazos

El próximo sábado a las 12 horas los perredistas zacatecanos intentarán nuevamente conciliar para elegir al próximo líder estatal, que les ponga orden para la elección del 2021. * Sin miedo a las grillas, el presidente de Sain Alto José Luis Salas El Bicha corrió a su delegado sindical, Ramón Montañez. El exlíder sindical, como Pedro García Saucedo y otros gandallas de los sindicatos no desquitaba el salario y tantas eran las quejas contra él que el SUTSEMOP ya no lo pudo defender. * La subdelegada del Bienestar, Priscila Benítez, tendrá que poner orden con algunos de sus colaboradores en Luis Moya. Uno de ellos es el funcionario Juan Lomelí, quien cobra en la nómina y como arrendatario de la 4T. El compadre de este, el experredista Ramón Arellano, lo quiere promover para la alcaldía.