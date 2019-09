El Runrún: Alertan situación de conflicto internacional en Zacatecas

Con los bloqueos y protestas en la minera Peñasquito en Mazapil y la cervecera Corona en Zacatecas, en el gobierno de Alejandro Tello advierten que ya podría ser una situación de conflicto internacional. Para la reunión con la titular de la Segob, Olga Sánchez, el gobernador refirió que altos funcionarios de Newmont Goldcorp se trasladaron de Estados Unidos a la reunión para discutir la situación en la minera. En el conflicto, se ha advertido que la Federación le echa la bolita al gobierno estatal, pues aunque la Segob reconoce que los manifestantes violan los derechos de la empresa en Peñasquito, no se hace nada. No quieren asumir el costo político de proteger el estado de derecho, pero al gobierno de AMLO le podría pasar algo similar a lo que ya ocurrió: presiones del presidente estaudounidense, Donald Trump, para que con la Guardia Nacional reforzaran la frontera sur del país e impidieran el cruce de migrantes centroamericanos.

No quiere entender

En gobierno se quejan de que el senador José Narro no quiere entender que ya no es oposición. Y no comprenden cómo quiere ser gobernador y a la vez seguir aferrado a que se indemnice con 1000 millones de pesos a los ejidatarios, que argumentan supuestos daños ambientales en Mazapil. En el equipo del tamaulipeco, al menos, aseguran que ya no habría tantos vínculos con el mitote del bloqueo en la cervecera, ya que Noel Martínez, el grillero que a la fuerza exige que le reconozcan su sindicato, fue apoyado por el ahora senador, pero hasta cierto punto ya se maneja por la libre.

Pelean por Vetagrande

Un grupo de Vetagrande, comandado por Jaime Gutiérrez (quiere ser alcalde), fueron al Congreso a exigir que se delimiten bien sus fronteras con otros municipios. Y es que hay colonias fifís como Lomas del Pedregal, La Toscana y Privada Santa María donde los residentes votan en Vetagrande, pero le pagan contribuciones a Julio César Chávez en Guadalupe. Advierten que el origen de estas anomalías está en algunos enjuagues que hicieron inmobiliarias desde hace años para que las viviendas se registraran en Guadalupe. Lo que más les preocupa es que habría proyectos futuros para al menos 3 mil viviendas más que estarían en su municipio, pero pagando predial en otro. A la gente de Vetagrande también le preocupa y ya se lo habrían manifestado a la diputada Alma Dávila, que el alcalde Manuel González no es de fiar. Reprochan que no se puede confiar en alguien que asiste a reuniones serias con los calcetines por encima del pantalón.

Comparecencias

Ya está listo el rol de comparecencias de funcionarios, antes de la Glosa, y que estarán en comisiones. El martes se presentarán Poncho Vázquez, del Instituto de Cultura, y Rafael Sánchez, de la Junta de Monumentos; el jueves Adolfo Márquez, del Incufidez y Agustín Enciso del Cozcyt; y para el 1 de octubre le toca a Alejandrina Varela, del Instituto de la Juventud, y Omar Acuña, encargado del DIF estatal. El 3 de octubre, rendirá cuentas Benjamín de León, titular de la JIAPAZ. El diputado Omar Carrera esperaría agregar posteriormente, vía Comisión de Transparencia, al comunicador Héctor Alvarado.

Petición de moche

Un servidor (o extorsionador) de la nación ha sido señalado de pedir dinero a cambio de meter beneficiarios en el programa de Crédito Ganadero. Se trata de un tal Rolando Mata, que supuestamente pasó charola en la comunidad San Mateo de Valparaíso. Es un asunto que deberá atender e investigar el coordinador de Ganadería, David Monreal. Por cierto, dicen que el fresnillense ha sido claro con algunos insistentes, que han sido beneficiados en la actual administración estatal y que se quieren acercar a su equipo, pero su negativa será definitiva.

Más cambios

La Coordinación de Logística y Relaciones Públicas de gobierno estatal va a desaparecer, o al menos eso le dijeron a El Japo Ricardo Lamas. El villanovense permanecería todavía unos días ahí, en espera de que lo vayan a reacomodar. Y en esos ajustes, Otilio Rivera espera volver como director del Instituto Tecnológico de Jerez. Otro cambio que se anticipa, en el Poder Legislativo, es del de Pedro Argomaniz como director del Instituto de Investigaciones Legislativas. Al parecer se jubila este mes o el que sigue. Y como el diputado Chema González asumiría la presidencia de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, el próximo jueves, algunos de sus allegados, como Mario Alberto Ramírez, exalcalde de Río Grande, esperan ser recomendados para el cargo.

Runrunazos

El alcalde de Ojocaliente, Daniel López, está presumiendo que el próximo mes recibirá la distinción de doctor honoris causa por parte de una universidad de Tamaulipas. * Aunque la diputada Mónica Borrego se perfilaba para ser la presidenta de la Comisión de Finanzas del Congreso, Adolfo Zamarripa le está haciendo competencia. Estaba juntando firmas y hasta ayer llevaba 14 o más.