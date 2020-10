El Runrún: Alerta Miranda a municipios; el 2021 será de vacas flacas

Todavía seguirán muy vigentes los efectos económicos por la pandemia del Coronavirus. Lo peor no ha terminado. Por eso el secretario de Finanzas, Jorge Miranda, alertó a alcaldes y tesoreros municipales que para el 2021 habrá una reducción del 8.6% en participaciones federales, del 6.8% en infraestructura social y 4.8% en fortalecimiento municipal. Las presidencias municipales se deberán apretar el cinturón más que nunca, y renunciar a gastos como el subsidio de las ferias y otros festejos masivos, que de todas formas no deja celebrar el Covid-19. A finales de este mes, los ayuntamientos ya comenzarían a presentar sus proyectos de leyes de ingresos. Hasta el momento no se han tenido grandes sacrificios en la burocracia, pero las políticas fallidas en materia económica del presidente AMLO y la escasez de presupuesto en la administración de Tello obligarán a los tres niveles de gobierno a emprender ajustes obligatorios.

Repetirán encuesta

No hay definición aún en la contienda petista para elegir precandidato a gobernador. Ante el empate técnico que hubo entre Magda Núñez y el diputado federal, Alfredo Femat, estarían acordando que haya una nueva medición para aplicarse en diciembre. Apenas hoy estarían presentando resultados de manera oficial, en los que se presume quedaron muy parejos los cuatro aspirantes: Magda, Femat, Geovanna Bañuelos y José Luis Figueroa. Así pues, el PT todavía no tiene claro quién deberá ser su propuesta, y si en la medición de diciembre se vuelven a medir los cuatro o solo los punteros Magda y Femat.

Fiebre de encuestas

Siguen circulando mediciones de varias encuestadoras como Mitofsky, Demoscopia Digital, Factométrica, Poligrama, entre otras. Los resultados siguen arrojando las preferencias hacia el partido del Presidente de la República; que David Monreal aparece como puntero, y que la senadora Claudia Anaya y Fito Bonilla son la más fuerte competencia en el PRI. Un apartado de FactoMétrica causó expectativa entre los panistas. Entre los azules el alcalde de Jerez, Toño Aceves, tuvo un 28.6 de preferencia para que abandere el partido; el diputado Pedro Martínez tuvo un 17.9% y Pepe Pasteles un 14.3, con un 32.1% de indecisos; el resto se identificó con otro candidato.

Broncas en seguridad

Muchos pendientes tiene el nuevo secretario de Seguridad Arturo López Bazán. Este fin de semana se informó del asesinato de un escolta de Pepe Aguilar, a quien le dispararon en un bar de Guadalupe. Además de lo lamentable del fallecimiento, habría grillas por quienes cuestionan la comisión de elementos de seguridad a “externos”. Hay otros casos calientes al interior de la Policía Estatal, como una denuncia contra unos elementos que ayudaron a rescatar a un secuestrado. La víctima iba a dar un vehículo y 500 mil pesos en efectivo a sus captores; los policías intervinieron, lograron recuperar la unidad, pero solo una parte del dinero. Y ahí fue cuando la víctima denunció porque no alcanzaron a devolverle el medio millón completo.

Se alborotan contralores

Hoy en Fresnillo, el contralor Edmundo Guerrero hará una presentación sobre el programa anual de auditoría, en el extemplo de La Concepción. Se espera la asistencia (aseguran que con las debidas medidas sanitarias) de unos 30 contralores. El gremio está alborotado. Organizaron el mitote por su cuenta, sin ayuda del auditor Brito ni de la Secretaría de la Función Pública. La participación de la dependencia estatal se consideró todavía menos, aunque en la bancada del PRI en el Congreso local aseguran que ya conciliaron la permanencia de Gabriela Rodríguez en la Función Pública y el asunto saldrá este jueves.

Quieren poner altares

Del 9 al 20 de noviembre sería el Buen Fin, para los comercios de la capital zacatecana. Javier Flores, presidente de la Canacozac, está desesperado porque les urge acelerar la reactivación económica. Los negocios del Centro Histórico están en competencia con todas las ofertas que hay en internet, y por eso quieren promover visitas presenciales. Algunos han propuesto incluso poner altares del Día de Muertos, con las debidas medidas sanitarias.

Runrunazos

Miguel Gurrola, un funcionario del ayuntamiento de la capital, chocó hace unos días en la Avenida Pedro Coronel. Se presume que el percance fue en la madrugada y el servidor público no tenía porqué andar circulando a esa hora ni por esos rumbos en un vehículo oficial. Se dice que ya hay quienes presentarán una denuncia ante el contralor Paco Rivera. Afortunadamente, el funcionario salió ileso. * Hay quejas y procedimientos por la pausa que hubo en el Tribunal Superior de Justicia, presidido por Arturo Nahle, ante la pandemia del Coronavirus. En algunos procedimientos legales, no se perdonaron las suspensiones para evitar contagios. * Risper Biyaki, naturalizada mexicana y residente de Guadalupe, buscaba un boleto para los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021, pero no calificó. Tanto gobierno estatal como municipios ya le van apostando más a talentos deportivos.