VIDEO: Chávez Jr hace fuertes declaraciones hacia su papá; ¿Qué es lo que dijo?

Julio César Chávez Jr vuelve a realizar fuertes declaraciones hacia su papá. | Foto: Cortesía.

CIUDAD DE MÉXICO.- Julio César Chávez Jr vuelve a realizar fuertes declaraciones hacia su papá. ¿Ahora qué comentó respecto a la leyenda del boxeo mexicano?

“Es una basura, como cuando golpeaba a mi mamá, es una basura. Me alejé de todos, pero no me dejan en paz. Ya no me dejo de nadie porque estuve secuestrado tres años, sabes lo qué es eso sin ver a mis hijos. Ni de mi papá ni de nadie me voy a dejar nunca”, mencionó Chávez Jr en un video que circula en redes sociales.

El hijo de Julio César Chávez consideró que le quieren mandar personas para que lo envenenen y no quieren que llegue a la Corte.

“Me quieren matar. Me va a matar mi papá, mi papá me está matando, me quieren mandar gente para envenenarme, me han tratado de matar. No quieren que llegue a la Corte porque los van a meter al bote a todos”, indicó.

No obstante, Chávez Jr recordó que su papá humilló a su mamá y prefirió que la ayuda que le brinda; mejor se la brinde a su hija.

“Mi mamá, mi papá la golpeaba, la humilló, la hizo pedazos, está traumada, ya no puede hacer nada, quedó para toda la vida dañada por él, por eso me está dañando a mí, pinche abusón. Me quiere ayudar a mí, que ayude a su mujer y a su hija. Me dejé agarrar para que se chingaran, me los chingué. Toda mi familia le ayudé”, apuntó.

Además, Julio César Chávez Jr mencionó que busca poner una restricción porque quieren dañarlo.

“Quiero poner una restricción que no puedan venir a verme porque quieren venir a dañarme, ver cosas malas en mi persona, me están dañando mi vida. Después de secuestrarme 50 veces, me mandó 20 gentes.”, agregó.

Julio César Chávez le contesta a su hijo

Por otra parte, hace unos días, Julio César Chávez por medio un video en sus redes sociales, deseó a sus seguidores un feliz 2024 y aprovechó para dedicarle unas palabras a su hijo Chávez Jr.

“A Julio César lo quiero mucho, Dios te bendiga hijo, y ojalá Dios quiera y te caiga un proyecto de luz, y deja de hablar tantas pendejadas por favor”, dijo.