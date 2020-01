Víctor Guzmán queda inhabilitado temporalmente de la Liga MX

CIUDAD DE MÉXICO. – Tras muchas especulaciones sobre el caso de quien hace pocas semanas era nuevo jugador de las Chivas; Víctor Guzmán, el presidente de la Liga MX Enrique Bonilla dio a conocer que el jugador está suspendido temporalmente, derivado de un resultado analítico adverso (RAA).

Ante el caso del jugador explicó que procede entre los clubes de Chivas y Pachuca, quienes están involucrados, ya que uno fue el comprador y el otro el vendedor de la carta del mediocampista en el pasado mercado de invierno.

El jugador presentará los argumentos que considere ante el comité nacional antidopaje y si lo decide, que se abra una prueba B y una vez que se tenga todo, el comité determinará si hay o no sanción, por lo que no se puede especular y no vamos a incurrir en contra de la integridad del jugador”, apuntó.

Es que es una situación que hay que esperar, nosotros no vamos a caer en especulaciones; los clubes no pueden caer en especulaciones. Tenemos que esperar a que se cumplan los tiempos y los procedimientos y se llega a una determinación final”.

Al respecto el jugador acusado dio un mensaje en su cuenta de Instagram sobre los hechos en el que se le acusa de dopaje.

Desde siempre he sido jugador que ha rechazado cualquier práctica antideportiva y he manifestado, en cada ocasión en la que he tenido oportunidad, mi total apoyo a la lucha antidopaje. Es por ello que esta situación en la que me veo envuelto me resulta absolutamente increíble y me apena enormemente”.

