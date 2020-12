Raúl Jiménez recibe el alta médica; ya se encuentra en su casa

MÉXICO.- El futbolista mexicano Raúl Jiménez recibió el alta médica del hospital, por lo que ya se encuentra descansando en su casa con su familia.

Esto lo dio a conocer el equipo Wolverhampton, quienes han estado al pendiente luego de sufriera una fractura en su cráneo por un choque de cabezas con el defensor del Arsenal, David Luiz, durante un partido de la Premier League.

El jugador de 29 años recibió tratamiento en la cancha tras el accidente, luego fue trasladado de urgencia al hospital.

El técnico Nuno Espirito Santo dio a conocer que aún era muy pronto en pensar en el regreso de Jiménez a las canchas.

Some good news from over the weekend…

Raul Jimenez has been discharged from hospital and is now resting at home with his family.#FuerzaRaul pic.twitter.com/0kjC54TqXG

— Wolves (@Wolves) December 8, 2020