Raúl Jiménez sufre fractura de cráneo; su operación fue un éxito

CIUDAD DE MÉXICO.- El delantero mexicano Raúl Jiménez sufrió una fractura de cráneo tras un fuerte choque de cabezas con el defensa brasileño David Luiz.

Esto durante el enfrentamiento del Arsenal contra el Wolverhampton, donde Raúl Jiménez quedó inconsciente por el golpe.

Tras el golpe, tuvo que abandonar el terreno de juego inmovilizado y con oxígeno, ya que comenzó a salirle sangre de la cabeza.

Fue trasladado a un hospital londinense, donde tuvo que ser operado por la fractura; la operación fue un éxito y permanecerá en observación.

El Wolverhampton Wanderers, dio a conocer a través de un comunicado que su goleador se encuentra estable y tranquilo luego de la operación.

El equipo dedicó la victoria ante el Arsenal a Raúl Jiménez y pidieron por su pronta recuperación.

Raul is comfortable following an operation last night, which he underwent in a London hospital.

He has our love and support as he begins a period of recovery.

We’re all with you, @Raul_Jimenez9.

— Wolves (@Wolves) November 30, 2020