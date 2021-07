Pita Taufatofua se viraliza por desfilar con el torso desnudo, en Tokio 2021

JAPÓN.- Durante la Ceremonia de Inauguración de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y el paso de la delegación de Tonga, sorprendió el atleta Pita Taufatofua, quien, por tercera vez, desfiló con el torso desnudo.

El atleta fue abanderado de su país, por primera vez en Río 2016 y luego en PyeongChang 2018. En este año lo volvió a hacer y en las tres ocasiones apareció vestido con una falda tongana tradicional, con el torso descubierto y con aceite, lo que lo volvió viral en redes sociales.

Sin embargo, en esta justa veraniega tuvo competencia, durante su presentación, con Rillio Rio Rii, de Vanuatu, quien también desfiló con el pecho descubierto y lleno de aceite.

Rio Rii and Pita Taufatofua! We are being FED at the #Olympics #Tokyo2020 #OpeningCeremony ! pic.twitter.com/5Jdo48SMIZ

En esta ocasión, el multidisciplinario contendrá en la disciplina de taekwondo; después de que ha participado en esquí, incluso, en remo.

A special congratulations to our Flag Bearer, Malia Paseka. She did an amazing job leading the way for more participation of females and youth in sport in Tonga. So proud to walk along side our first ever female taekwondo Olympian!

–@olympics @tokyo2020 @worldtaekwondo.pr pic.twitter.com/nb5wyj3ImV

— Pita Taufatofua (@pitaTofua) July 23, 2021