‘Chicharito’ deberá cumplir plazos en Chivas: Fernando Gago

JALISCO.- A Fernando Gago le ilusiona dirigir a Javier ‘Chicharito’ Hernández, sin embargo deja las cosas en claro; el atacante mexicano deberá cumplir plazos en Chivas.

Por otra parte, el argentino hizo una buena autocrítica acerca de lo mal que jugó su equipo en el primer lapso contra Xolos de Tijuana y cómo mejoraron para el complemento para rescatar el empate 1-1.

“Fueron dos partidos, el del primer tiempo y el segundo.

El primero no me gustó, había situaciones de juego donde no pudimos encontrar situaciones que nos pudieran favorecer; teníamos muchas pérdidas, dejamos conducir al rival, hubo muchas pérdidas y salidas innecesarias.

En el segundo tiempo cambiamos y empezamos a tener más llegada.

Por momentos sabíamos que sería cortado, se trabajó la línea de cinco para poder también atacar”, explicó.