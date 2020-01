América arrancará torneo con los refuerzos como titulares

MÉXICO.- Las ausencias del América de cara al partido contra Tigres en la jornada 2 del torneo Clausura 2020 obligan a Miguel Herrera a iniciar con dos de los tres refuerzos que recién se integraron a las Águilas, pues probará con Alonso Escoboza y Luis Fuentes.

Escoboza arrancará como volante por izquierda, una posición que conoce ya que lo llevó a la Selección Mexicana cuando comenzó la era del Piojo durante el repechaje para el Mundial de Brasil 2014 contra Nueva Zelanda.

Por su parte, Fuentes irá como defensa central en una línea de cinco, ya que Herrera ha trabajado así durante esta semana para poder contener las bajas que tiene del medio campo hacia atrás.

El canterano de los Pumas sabe desempeñarse en esta zona, pues con los universitarios tuvo que probarse en varias oportunidades.

El Piojo aseguró que su escuadra ya dejó atrás el dolor que les significó perder la final del Apertura 2019 contra Monterrey, por lo que llegan a este torneo con nuevas ilusiones.

El equipo ya volteó la página; por más que analice el partido, hubo un solo equipo en la cancha que buscó el triunfo. Tuvimos errores que no nos permitieron levantar el trofeo y ellos aprovecharon nuestras fallas. No fue culpa nuestra, no fue culpa de nadie, es página atrasada”, dijo.