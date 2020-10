Donald Trump asegura ser “inmune” al Covid-19 tras recuperarse

ESTADOS UNIDOS.- Donald Trump, presidente estadounidense, ha asegurado que generó inmunidad luego de recuperarse del virus de Covid-19.

A través de una entrevista con Fox News el presidente comentó que ya no puede volver a infectarse o infectar a las personas que lo rodean.

“Tengo que decirte que me siento fantásticamente. Realmente me siento bien. E incluso me siento bien por el hecho de que, ya sabes, la palabra inmunidad significa algo, tener realmente un brillo protector significa algo. Creo que es muy importante tener eso, tener eso es algo muy importante”, agregó.