El Runrún: Busca el PRI hacer las paces con resentidos y el PVEM

La nueva dirigencia del PRI trae nuevas estrategias. Viene un periodo de reconciliación en el que se perdonarán algunos pecados, pero no los más graves. Para el dirigente Gustavo Uribe no dejó nada bueno el pleito entre el expresidente Felipe Ramírez y la jefa del PVEM, Susana Rodríguez, ni la ruptura con el Panal. De haberse mantenido juntos, habrían ganado ayuntamientos como Valparaíso y Ojocaliente. Por eso, se anticipa un periodo de acuerdos y acercamientos con todo el séquito del diputado federal Carlos Puente.

De pecados a pecados

La dirigente nacional priista, Claudia Ruiz Massieu, advirtió que habrá un castigo para todos los que traicionaron al partido en el proceso electoral. En Zacatecas, no hay muchos casos identificados, o al menos con pruebas contundentes para acreditar su traición. Lo que sí hubo fueron priistas que se quedaron cruzados de brazos, como Pepe Haro, ya fuera por indignación o coraje. A todos los que caben en esa categoría, se les llamará no para castigarlos, sino para dialogar y comprender la causa de sus berrinches. Aprender de los errores es la idea de Uribe Góngora. Pero a los que de plano sí se fueron con el enemigo, esos ya están desterrados del partido.

Hasta el lunes

Supuestamente, el tema de las carteras del partido se definiría hoy, pero los elegidos serán presentados hasta el lunes, pues no tendría caso que asumieran el cargo y después se tomaran un par de días de vacaciones en esta semana. Se supo que a Héctor Bernal lo invitaron, pero estaría valorando si deja la CNOP, que sería muy difícil, para irse a una secretaría del PRI, posiblemente la de Organización. En otra cartera no se descartaría el exalcalde de Jalpa, Efraín Chávez, quien ya había aceptado una regiduría en su municipio.

Sin miedo a El Peje

Al líder cenecista Antonio Martínez no le asustan las políticas de El Peje ni las amenazas del diputado federal Alfonso Ramírez Cuéller en el sentido de que eliminarán a los “coyotes” gestores que cobran de los mismos recursos que bajan. En la CNC aseguran que, a diferencia de asociaciones de mercenarios como las del senador José Narro, las solicitudes de gestión que ellos hacen vienen bien respaldadas técnicamente y suelen ser para proyectos productivos, no solo pedir por pedir. Los cenecistas también son diferentes a los antorchistas del exdiputado Osvaldo Ávila, que por cierto el alcalde Julio César Chávez recibirá este domingo, pues consideran que la despensa o el bulto de cemento “así nom’as” no son de gran ayuda.

Capital político

En el Congreso charro ayer anduvieron Roy Barragán, Enrique Flores, Gustavo Uribe, Jorge Torres, Roberto Luévano, Carlos Peña, Isadora Santivañez y Benjamín Medrano. En el PRI sostienen que todavía representan un activo político importante. Y en el caso de Benjamín, como se había anticipado, efectivamente lo grillaron. Fue el diputado Omar Carrera quien puso el grito en el cielo cuando supo que el exalcalde ya está organizando la Fenaza del 2019. Le recriminó las presuntas anomalías y que no olvida su despido como contralor.

El ganón

En el Congreso local advierten que al que más le conviene la falta de acuerdos entre los diputados es a Cuco Medina, que sigue como secretario. Y al jurídico José Luis de Ávila, porque supuestamente también lo traen en la mira. A la fraccion priista, comandada por Luisito Esparza, se le señala como la más interesada en promover los cambios. Por cierto, cuenta la leyenda que, además de los casos de nepotismo que han imperado en la Legislatura, algunos acomodos, tanto en la 62 como en la 63, habrían obedecido a relaciones sentimentales.

Vuelo Zacatecas- Cancún

Uno de los objetivos en el gobierno de Alejandro Tello, que ya trae en la mira el secretario de Turismo Eduardo Yarto, es abrir una línea para vuelos directos Zacatecas-Cancún. Ante la promoción que se hace del estado en el parque Xcaret, de Playa del Carmen, el director de Cultura Poncho Vázquez ya había acudido hace varios meses a sondear el terreno. Y para ir allá, despegó desde Aguascalientes. Por eso ya se considera necesario un vuelo en Zacatecas. En unos día más, a Yarto le tocará una gira de promoción del estado en Londres.

Runrunazos

Uno de los sucesores del caciquil grupo de Los Siete Enanos en Jalpa sería Édgar Medina Flores. El diputado Édgar Viramontes ya le está dando sus últimas lecciones, en la que viene una lista de mañas de la administración pública. *** El Patas Adolfo Márquez, del Incufidez, se reunió con los directores del Deporte de más de 40 ayuntamientos. El funcionario quiere ampliar la participación en la liga estatal de desarrollo de talentos, en los que hasta ahora solo están 28 municipios. *** Dicen que a varios buscachambas esperanzados al gobierno de El Peje, les pidieron reportarse y mostrar sus credenciales con la diputada Verónica Díaz.

Imagen Zacatecas – Alejandro Wong