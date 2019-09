Parece ser que finalmente comienza a caminar el Consejo de Diplomacia Turística integrado por mas de 34 funcionarios y empresarios turísticos que fueron citados esta semana para abordar principalmente las acciones a tomar para fortalecer la imagen de nuestro país en el extranjero a la que solicitaron unirse a estados y municipios, donde no se si se cuente después de todos los recortes federales con la capacidad de participación de las entidades previamente mencionadas.

Encabezados por Miguel Torruco, secretario de Turismo y Marcelo Ebrard, titular de Relaciones Exteriores se dieron cita en el lugar Miguel Alemán Magnani, Braulio Arzuaga y Andrés Conesa entre otras importantes personalidades. Me es muy grato informarle que la Nacional de Hoteles fue representada por nuestro presidente el Lic. Juan José Fernández.

En esta reunión aprovecharon para dar a conocer el nombramiento del subsecretario de Calidad y Regulación Federal y al coordinador general de la secretaría técnica del consejo de diplomacia turística, así como que se alternaría el mando de este consejo entre Sectur y SRE.

Estoy seguro se ha dado un avance importante en este tema pero me quedan aun varias dudas ya que no se dio a conocer de que manera operará, que se propondrá, si ya hay un protocolo para el manejo de crisis, como se proyectarán los eventos, etc.

Ojalá y para bien de la industria se den a conocer estas acciones y otras a la brevedad ante la realidad mas cruda de estos días donde el recurso nada mas no se ve por ningún lado.

Visit México

Esta semana también se presentó la nueva etapa de Visit México, misma que promocionará los destinos del país y le servirá de herramienta al nuevo consejo de diplomacia turística de México.

Este sitio web contará con una inversión de mil ochocientos millones de pesos en esta administración federal, mismos que provendrán de recursos privados y del presupuesto para la promoción turística de Estados y Municipios.

Dentro de lo remarcable de esta presentación por parte del gobierno federal fue que la plataforma no costará ni un peso al erario público y se invitó al anunciarse en la misma para beneficio de la industria turística de nuestro país. También consideran que el éxito llegará por la migración de ser una plataforma de venta simplemente para uso de turistas a la de ayuda para todos los involucrados en el tema.

Definitivamente deseo que la intervención de la IP no haga de esta página un directorio comercial y por otro lado deseo también que la información de la misma sea tan cuidada como antes. El balance en estos detalles hará que florezca por si sola en un mundo digital demasiado competido.

Cediturz

Para los que nos dedicamos a esta noble profesión del turismo en Zacatecas, finalmente tenemos un lugar de consulta de datos especializados en la materia. Gran acierto del secretario Yarto de inaugurar el Centro de estudios Documentales de Información Turística de Zacatecas donde si acude, usted contará con acervo bibliográfico tanto virtual como físico con estudio e investigaciones en el ramo.

Con la presencia del ingeniero Alejandro Aguilera Gómez, subsecretario de planeación y política turística federal en representación de Miguel Torruco, se abrió un panel con opiniones diversas por reconocidos catedráticos de la importancia de este centro. Cabe mencionar que el modelo seguido para la existencia del mismo es muy necesaria para tener información especializada y con esta, poder llevar a cabo estudios más específicos o poder llevar a la realidad ideas en torno a esta actividad.

Físicamente el Cediturz se encuentra en las oficinas de la secretaria de turismo del estado y se puede consultar en línea también en la página www.cediturz.com donde se contará con apoyo del centro de documentación del Instituto de Competitividad Turística (ICTUR) que a la fecha ha colaborado ya para la aportación de importantes documentos que se podrán tener a la mano y lo mejor de todo es que se tendrá acceso a los documentos de la biblioteca virtual (E-Library) de la Organización Mundial del Turismo.

En lo personal creo que la academia y sus alumnos serán los principales beneficiados a la hora de cualquier investigación o inquietud relacionado con la estadística y el desarrollo de las actividades turísticas no solo en México sino en el mundo.

Y como siempre hay que ver el prieto en el arroz, deseo verdaderamente que los alumnos de turismo se esmeren, actualicen y lean ya que son el futuro de la industria en el mundo ya que actualmente carecen de toda aptitud y actitud para trabajar como turisteros. Espero no lo tomen a mal y se apliquen con el consejo.

Finalmente comentarle que tuvimos en San Luis Potosí la tercer comida regional por la Unidad Hotelera donde aparte de darle seguimiento a los temas tratados aquí en el mes de febrero, nos mostraron estados como el anfitrión, Zacatecas y Tamaulipas la manera en que se trabaja en este nuevo gobierno.

Agradezco nuevamente y por este medio la anfitrionía del C.P. Rafael Armendáriz, presidente de los hoteleros de S.L.P. por su esfuerzo y dedicación para la regionalización de productos turísticos. Enhorabuena y hasta la próxima.