Mujer entra a su negocio y encuentra a su esposo muerto

GUADALUPE.- Una tragedia se registró el sábado cuando una mujer entró a su negocio para comenzar con la venta de bisutería y vio tirado a su esposo, quien permanecía sin moverse, sin saber que había muerto.

Inmediatamente, la mujer salió del local, ubicado en la calle San Antonio, a un lado de la Iglesia de Piedra, y pidió ayuda a los trabajadores de una carnicería que está al lado de su establecimiento ‘Bisutería Jade’.

Al ver al hombre de 52 años tirado, sin responder a ningún llamado, avisaron al 911 minutos después de las 10 de la mañana, que canalizó la alerta a los cuerpos de socorro. Cuando arribaron los paramédicos y revisaron los signos vitales del hombre, confirmaron que ya había fallecido.

En ese momento solicitaron la presencia de las instancias ministeriales, quienes finalmente se quedaron a cargo de la situación.

Con el paso de los minutos se informó que el hombre se llamaba Jesús, cuyos familiares llegaban al local tras enterarse de la noticia.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la causa del fallecimiento, en tanto no se le practique la necropsia de ley, no obstante, trascendió que pudo haberse tratado de un infarto.

Una vecina de la calle dijo que el día anterior había visto muy bien a Jesús y que incluso le vendió bisutería para fabricar collares.