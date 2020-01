Cordón mágico para limpiar energías negativas por Dumbar el Curandero

Para limpiar energías negativas, cualquiera sea el método que utilices, tus emociones, sentimientos y estado mental deben acompañar el proceso, sino, nada servirá.

Por un momento debes dejar de lado lo mal que te sientes y generar la convicción, la fe, la esperanza de que lo que estás haciendo para limpiar energías negativas realmente va a ayudarte.

Limpiar energías negativas con el cordón mágico propicia ese estado, ya que con cada nudo vas afirmándote en lo que dices y sientes.

Es una práctica muy antigua, muy fácil de hacer y te hará sentir mejor, protegida, positiva y sintiendo que las energías negativas rebotan contra ti como si fueses un espejo.

“Nudo uno, ato todo el mal bien apretado.

Nudo dos, ato todos los problemas mentales.

Nudo tres, ato los dolores físicos y los temores de mis emociones.

Nudo cuatro, ato todos los pensamientos negativos de los demás y a mis pensamientos negativos.

Nudo cinco, ato todo el sufrimiento y el malestar porque no tiene poder sobre mí.

Nudo seis, ato todo hábito, pensamiento o conducta que pueden haberme llevado a sentirme mal o incluso la enfermedad.

Nudo siete, ato todo el poder curativo que pueda aprovechar cada vez que lo necesite.

Nudo ocho, ato el perdón para ser dado libremente a todos los que me hacen o han hecho daño.

Nudo nueve, ato el bienestar y la abundancia en todos los sentidos, materiales y emocionales.

Con este último nudo me obligo a pagar a la Gracia Divina cuando mi cuerpo y mente sean sanados, recompensados y logre limpiar energías negativas que ahora me bloquean. (En este punto puedes hacer una promesa, sencilla, como darle de comer a los patos en la Encantada, llevar agua a los árboles en un lugar apartado o cualquier cosa que ayude a la Naturaleza)”