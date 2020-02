Viven 54 mil zacatecanos en pobreza extrema

El estado tiene 54 mil personas en condiciones de pobreza extrema, es decir, 3.4% de la población deja de comer hasta dos días a la semana, dijo Roberto Luévano Ruiz, titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

De acuerdo con el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) desde 2010 a 2018, el estado redujo la cantidad de personas en pobreza extrema.

Por ello, se contempla que antes de que termine la administración del gobernador Alejandro Tello Cristerna se levante “bandera blanca” para este sector, explicó.

El municipio de Jiménez del Teul sigue siendo el más pobre de Zacatecas con más de 4 mil habitantes.

En el caso de rezago educativo, el funcionario dijo que anteriormente el 17.54% de la población no había terminado la preparatoria y actualmente la cifra se ubica en 17 por ciento.

Sin embargo, la falta de acceso a los servicios de salud va en aumento, al pasar de 11.5 a 11.7% por “políticas nacionales”, refirió.

A pesar de que el 62.6% de los habitantes no tiene acceso a alguna prestación social, sí perciben más de dos salarios mínimos al día, es decir, más de 246 pesos. No obstante, el funcionario aceptó que los programas de apoyo a adultos mayores resultan insuficientes.

Luévano Ruiz, comentó que el 54% de la población en la entidad vive en condiciones de hacinamiento y el 10.4% no tiene acceso a los servicios de agua potable, drenaje o electrificación.

En cuanto a la alimentación, informó que el 16% de la gente no come tres veces al día o dejan de ingerir comida más de dos días a la semana, “porque su ingreso no les da para alimentarse”, pero se les ayuda con la entrega de puercos y gallinas, entre otros animales para el autoconsumo.

A pesar del panorama, el funcionario destacó que se pasó de 21 a 17% de habitantes que ganan menos de los dos salarios mínimos, es decir, un ingreso menor a los 246 pesos.