Viene de EU a ver a su novia y lo secuestran

ZACATECAS.- Los familiares de Álvaro Casillas y César Lomelí García exigen a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) más celeridad en el caso para encontrarlos, pues están desaparecidos desde el 20 de julio.

Desde Denver, en Estados Unidos, la familia clama porque los encuentren con vida.

Álvaro Casillas radicaba en Estados Unidos desde los 14 años y acostumbraba a acompañar a su padre a la comunidad El Tepetate, Loreto, de donde es originaria su familia.

Álvaro viajó de Estados Unidos a México el 9 de julio con la intención de pasar vacaciones y ver a su novia, quien vive en Loreto.

Refirieron que la última vez que supieron de ellos, estaban afuera del restaurante Mazatlán, donde presuntamente fueron privados ilegalmente de su libertad.

El día 20, dijo su hermana, estaba acompañado por César Lomelí, hermano de su novia y salieron con la intención de cambiarle las llantas a una camioneta e ir a comer.

Sin embargo, desde ese día ya no supieron nada de ellos. En una llamada, un grupo delincuencial les pidió juntar dinero y les aseguraron que tenían con vida a ambos.

Desde entonces, los familiares expusieron que no han tenido apoyo del consulado para encontrarlos.

Siento que no nos están ayudando lo suficiente porque no hay noticias de su paradero, lo mismo en el Consulado de Monterrey… no estamos teniendo el apoyo por estar en Estados Unidos y no en Zacatecas”, dijo Liliana, hermana de Álvaro.