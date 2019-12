Sin empleo, el 40% de personas con discapacidad

ZACATECAS.-De las 40 mil 687 personas registradas con discapacidad en Zacatecas, el 40% no tiene empleo, informó María de Lourdes Rodarte Díaz, directora del Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad. Esto se debe, explicó a la discriminación que hay en la mayoría de las empresas en el estado.

“La mayoría de las empresas no contratan este tipo de personas, pues consideran que no harán el trabajo adecuadamente, además no tienen las suficientes rutas de acceso, por lo que es difícil colocarlas en alguno de estos lugares”, explicó.

Por tal motivo se realizaron las reuniones de trabajo de la Red de Vinculación Laboral para grupos en situación de vulnerabilidad o personas discapacitadas, en las cuales participan 20 instituciones del estado.

El objetivo es ayudar a este tipo de personas a encontrar empleo, así mismo incorporarlas a centros recreativos, educativos, culturales o académicos que les ayuden a su formación personal.

La funcionaria comentó que en la segunda reunión se identificaron los temas de cada grupo en situación de vulnerabilidad, es decir cuál es la problemática que se está viviendo en determinado grupo y así emplear estrategias que ayuden a la incorporación de estas personas.

También se acordó el plan de trabajo para el 2020 donde cada una de las instituciones contribuye para el apoyo a estas personas, de modo que se les brinden las herramientas necesarias para canalizarlas a un empleo.

Rodarte Díaz explicó unas las estrategias que se acordaron destaca que la iniciativa privada incorpore rutas de acceso para personas discapacitadas, ya que estas empresas son la principal fuente de empleo en el estado. Además, seguirá la capacitación a las personas mediante los programas que se han desarrollado.