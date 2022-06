Revientan diputados y secretarios la comparecencia de la Junta Directiva del ISSSTEZAC

Debido a la falta de quórum por la ausencia de 20 diputados y a la inasistencia de cuatro secretarios del gobierno estatal, se canceló la comparecencia de la Junta directiva del ISSSTEZAC ante el Congreso local.

La comparecencia estaba programada para las 10 de la mañana del miércoles, sin embargo, al momento de pasar lista únicamente estaban presentes 10 diputados, por lo que no había quorum para sesionar, necesitándose por lo menos 16 de los 30.

En cuanto a la presencia de las y los 8 integrantes de la junta directiva, únicamente estaban presentes en los representantes sindicales.

Es decir, Israel Chávez Leandro del SUTSEMOP, Óscar Castruita del SNTE, Víctor Manuel Fernández del Sindicato de Telesecundarias y Gerardo García Murillo del Supdacobaez.

Los otros 4 representantes gubernamentales, Verónica Iveth Hernández titular de la Secretaría de Administración, Ricardo Olivares de la Secretearía de Finanzas, Rodrigo Castañeda de la Secretearía de Economía y Ruth Angélica Contreras de la Coordinación Estatal de Planeación, enviaron un justificante señalando por qué no asistieron.

Para ello hicieron saber en un documento individual, que de acuerdo artículo 11 de la Ley Orgánica del Estado de Zacatecas, corresponderá al gobernador del estado acudir o designar al servidor público que deba de comparecer ante el pleno de la Legislatura del Estado o cualquiera de sus comisiones cuando, como en el caso concreto a solicitud de la misma, se tenga que atender e informar sobre un asunto en particular.

“Por lo que en virtud de quien suscribe no he recibido instrucción alguna del titular del ejecutivo del estado en los términos planteados, una vez que suceda lo anterior se acatará en los términos la indicación que este me gire”.