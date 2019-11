Respaldan diputados reducción del gasto

ZACATECAS.- Diputados locales y representantes de las fracciones del PRI, PAN y Morena en la LXIII Legislatura se declararon a favor del Paquete Económico 2020 anunciado por el gobernador Alejandro Tello Cristerna, pero advirtieron que serán vigilantes de que se apliquen y cumplan las medidas de austeridad.

José María González Nava, legislador del PRI pidió a Gobierno del Estado desaparecer o integrar en las dependencias a cinco organismos públicos descentralizados como el Voluntariado del DIF y el Consejo Estatal de Desarrollo Económico.

“Esto es ser más eficientes, tener mayor capacidad de maniobra con lo poquito que podamos tener”, declaró.

Aseguró que sin duda aprobarán el presupuesto “porque no tenemos de otra”, ya que no hay recursos, pero no por ello los legisladores dejarán de realizar las gestiones pertinentes para el beneficio de sus distritos.

El líder de los diputados de Morena, Jesús Padilla Estrada advirtió que su bancada será vigilante del cumplimiento de los ajustes, sobre todo salariales para altos funcionarios y evitar las partidas secretas.

“Amarrarnos el cinturón no nos asusta”, comentó el legislador.

Sin embargo consideró que el anuncio hecho por la Secretaría de Finanzas (Sefin) fue aventurado, ya que no hay certeza del contenido del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Añadió que no permitirán un mayoriteo del Presupuesto para el estado.

Guadalupe Correa Valdez del PAN, se dijo a favor de amarrarse el cinturón, pero siempre y cuando las acciones a emprender se hagan de manera transparente.

Refrió que, “se va a hacer lo que se pueda con lo que se tenga; las medidas de austeridad si, los recortes a los programas no”.

El diputado blanquiazul mencionó que sin ningún problema realizarán las gestiones en el estado y la Federación, pero siempre y cuando les abran las puertas.