Presentan informe de actividades del Poder Legislativo

ZACATECAS.- La LXIII Legislatura local consolidó un marco constitucional y legal que responde a las necesidades actuales de la sociedad.

Así lo expuso la diputada Carolina Dávila Ramírez, presidenta de la mesa directiva, quien este martes dio lectura al informe de labores del Poder Legislativo del estado correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional.

La legisladora destacó que la base del trabajo que desarrollan las y los diputados es la construcción de acuerdos dentro de un congreso plural.

En ese tenor, sostuvo que “el diálogo concertado y el debate propositivo han sido los instrumentos que se han privilegiado” en la legislatura.

Salvaguardando, de esta forma, la institucionalidad que permite orientar las acciones hacia el interés social, sin sesgos partidistas ni motivaciones personales.

En el mensaje dado por Dávila Ramírez ante las demás diputadas y diputados, así como frente a los representantes del Poder Ejecutivo y Judicial, Jehú Eduí Salas Dávila y Arturo Nahle García, se enumeraron las cifras del trabajo legislativo de este segundo año de actividad constitucional.

En total, se desarrollaron 103 sesiones en las que se expidieron 243 decretos destacando, entre ellos, las leyes de ingresos, presupuesto de egresos, declaratorias, reconocimientos y nombramientos, además de cuentas públicas.

Asimismo, se tuvieron 44 comparecencias de servidores públicos.

Aunque las actividades desarrolladas en el Pleno, principalmente la presentación de iniciativas en tribuna, es una parte fundamental del trabajo legislativo, los cimientos de esta labor se construyen al interior de comisiones.

Por ello, la diputada Carolina Dávila Ramírez señaló la importancia de estas reuniones en las que se analizan los temas propuestos por cada diputada y diputado para conformar los dictámenes que finalmente son votados por la Asamblea.

En este sentido, destacó los ejercicios de parlamento abierto que se han llevado a cabo para enriquecer las iniciativas de manera que, dijo, “la legislatura ha dejado de ser el nicho que soslayaba la obligación de transparentar el tránsito de las iniciativas”, incluyendo ahora a todos los sectores en las discusiones.

No a la improvisación, no a los retrocesos no al autoritarismo ni a la concentración de decisiones; en México y Zacatecas ocupamos el diálogo, la concertación respetuosa y la práctica política de acercamiento y de acuerdos”, concluyó.