Pese a su reapertura, las ganancias de los cines son bajas

ZACATECAS.- Aún con la reapertura de salas, las pérdidas para la industria cinematográfica continúan, prueba de ello es que el fin de semana del 27 al 30 de agosto se vendió entre el 5 y 6% de lo recaudado el mismo periodo pero del 2019.

Tábata Vilar Villa, directora de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine) detalló que, el último fin de semana de agosto se vendieron 16 millones de pesos, lo equivalente a 257 mil boletos en todo el país “que ya es algo” a comparación de la venta del año pasado.

En tanto, en Zacatecas ingresaron 148 mil pesos, lo equivalente a dos mil 654 personas que acudieron a las salas de cine.

Explicó que, tras la reapertura, la recuperación para la industria ha sido lenta.

Lo anterior por tres razones: el temor al contagio, la reducción de asientos en las salas para garantizar la sana distancia y por la falta de condiciones para el lanzamiento de estrenos.

“Los grandes productos que generan las grandes taquillas no quieren salir aún porque todavía no ven condiciones para que puedan recuperar sus inversiones, no ven condiciones para que pueda ser esto rentable, esos son los tres principales factores con los que estamos trabajando”, indicó.