Juan, un comerciante ambulante que no se rinde ante el Covid-19

ZACATECAS.- Juan Bocardo es un comerciante ambulante que por su situación de ser padre a temprana a edad ha tenido que trabajar desde muy joven.

Actualmente se dedica a vender coco, crema de la misma fruta, agua de fresa y tepache en el centro de Guadalupe.

Juan es originario del municipio de Ojocaliente, sin embargo, a raíz de la pandemia se las ha visto complicadas para mantener a su familia, pues ha cambiado de trabajo tres veces en tres meses.

Compartió que desde los 18 años fue padre de una niña, quien la tuvo con quien es su esposa.

No obstante, sus padres lo obligaron a trabajar, ya que ellos no lo iban a ayudar económicamente para mantener a su familia.

“Antes trabajaba en un taller, pero lo que me pagaban no me alcanzaba, después me fui de mesero, pero cuando llegó la contingencia nos bajaron el sueldo.

“Esto me afectó porque apenas me alcanzaba para comer y pagar la renta del departamento donde vivo con mi familia”, explicó.