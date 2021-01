Inicio de año con una actitud de iniciativa

ZACATECAS.- Jesús Gustavo Pineda Gutiérrez, párroco zacatecano, en misa dominical, expuso que lo que nos enseña este inicio de año es tener una actitud de iniciativa; “cuando muchas veces nos invada la oscuridad, el peligro, el riesgo, la soledad, volver a Dios nos da razón y conciencia”.

Explicó que en estas fechas se contempló en el pesebre la naturaleza del ser humano, representado por María y José; la grandeza de Dios en un recién nacido, la naturaleza, la estrella, los astros y también los animales, representados por la mula y un buey; los espíritus celestiales personalizados con los ángeles.

Indicó que “esta fiesta es para todos los pueblos, Jesús que se manifiesta a todos los hombres, es Jesús para todos los hombres la luz que nos ilumina”.

Dijo que a veces no reflexionamos sobre lo que sucede a nuestro al rededor y esto hace que las personas se sientan en tinieblas sin saber qué hacer, “mucho de esto experimentamos durante el año que concluyó”.

Indicó que una enseñanza que nos dejaron los Reyes Magos es que ellos supieron unir la fe y la razón y se pusieron en camino cuando vieron surgir la estrella;

“A pesar de que no fue fácil el camino y las cosas se complicaron no se sintieron defraudados, no se encerraron en el egoísmo, no se echaron para atrás,” explicó.