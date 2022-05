Inicia vacunación para adolescentes de 12 a 17 años en Zacatecas y Guadalupe

El lunes inició la jornada de vacunación de primera dosis contra el Covid-19 para los menores de 12 a 17 años de los municipios de Guadalupe y Zacatecas.

El módulo de vacunación se instaló en el Multiforo de la Feria, en donde se observó una buena respuesta por parte de este sector de la población.

Desde temprana hora se formó una larga fila, pero fluyo con rapidez y conforme avanzaba iban llegando más adolescentes acompañados de sus padres; algunos venían de sus escuelas todavía con el uniforme escolar.

Poco después del mediodía aumentó el número de personas, aunque a diferencia de otras jornadas, en esta ocasión no hubo mayor inconveniente y los asistentes solo tardaban entre 15 y 30 minutos en la fila.

“No me quería vacunar porque los adultos en la casa me decían que les daba reacción y se sentían mal, pero me dijeron que me tenía que vacunar aunque no quisiera, no me dolió, y ya me siento protegido porque ya todos en casa estamos vacunados”, compartió Johan, de 14 años de edad.