Inicia 2021 con aumento en precios

ZACATECAS.- El 2021 arrancó con un aumento del 3.3% en cigarros, refrescos y gasolina, incremento que el presidente López Obrador anunció en el cierre del 2020 y que aseguró se trata solamente de la inflación.

El primer día del año los consumidores ya pudieron notar un ligero aumento en el precio de las gasolinas, mientras que refrescos y cigarros se seguían vendiendo al mismo precio que en el último día de año.

El precio promedio del litro de gasolina Magna en el estado de Zacatecas alcanzó los 18.76 pesos; en algunas estaciones el 31 de diciembre el mismo litro se vendió en 17.55.

En el caso de la gasolina Premium, el litro se vende en promedio en 19.24 y el litro de Diesel alcanzó los 19.46.

El municipio en el que la gasolina se vende más barata es Concepción del Oro, en donde aún se pudo conseguir un litro por 17.68 pesos el viernes.

Por el contrario en Apozol el litro de gasolina rozó los 20 pesos al venderse en 19.89.

Durante el último día del año, en múltiples estaciones fue común ver largas filas para tratar de llenar el tanque y evitar al menos por un par de semanas resentir el aumento.

En el caso de los cigarros y los refrescos, las tiendas de conveniencia aún vendían los productos al precio del 2020.

Una botella de 600 mililitros de Coca Cola seguía vendiéndose en 15 pesos.

Ciudadanos de la capital dijeron que no les importa el aumento en los precios del tabaco y de los refrescos; sin embargo, sí se mostraron preocupados por el aumento de los combustibles.

Luis Medellín Pastor, ciudadano capitalino, expuso:

“Se me hace bien que les aumenten el precio del tabaco a los fumadores, o en los refrescos para evitar obesidad, pero en los combustibles no deberían de subir, creo que el presidente había dicho que no iba subir la gasolina, que se cumpla”.

“Me parece mal que aumenten los precios de la gasolina, no me importa en los cigarros porque no fumo, pero si diario uso mi coche para el trabajo, espero que no aumente más y más después”, compartió Pedro Pérez, quien acudió a una estación a cargar combustible.