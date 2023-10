Incomodan al Obispo Sigifredo los cobros indebidos

ZACATECAS.- El Obispo de la Diócesis de Zacatecas, Sigifredo Noriega Barceló, manifestó su inconformidad porque en una parroquia de Guadalupe se pretende cobrar a las personas que realizan prestación de servicios dentro y fuera de ese templo.

Tal es el caso de la iglesia Juan Pablo, ubicada en Villas de Guadalupe, donde oficia el padre Alejandro Ramírez, quien pide a los fotógrafos que brindan servicios en ceremonias religiosas, el pago de mil pesos para el ejercicio de sus funciones, mismo

hecho que impide a otros vecinos la realización de sus ventas por concepto de alimentos, a quienes se les pretende realizar un cobro similar.

Noriega Barceló señaló que “no estoy de acuerdo; por el contrario, respeto a las personas que trabajan de manera honesta aun cuando tienen que ponerse de acuerdo en la manera en que vayan a realizar sus labores”.

“De ahí, indicó, a que se les quiera imponer un cobro porque vayan a tomar fotos al templo o vendan alimentos fuera de los mismos, no lo acepto”. El purpurado señaló que, en ese sentido, el mensaje es que el obispo no lo acepta; “está mal,pues para tomar fotos no debería cobrarse”, dijo.