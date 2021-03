Ilse Guerrero, camino a los Juegos Olímpicos

ZACATECAS.- Tras una pausa de 6 años en su carrera deportiva, Ilse Guerrero regresó más fuerte que nunca y en 2019 se convirtió en una de los 88 mexicanos en calificar a Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Ilse conquistó el cuarto lugar en los 20 kilómetros de marcha de los Juegos Panamericanos Lima 2019, y con ello logró la marca para una de las justas deportivas más importantes del mundo.

La zacatecana comenzó en el deporte a los 9 años, y como el talento ya corría por su sangre, durante el paso efectivo de su adolescencia obtuvo tres bronces, dos platas y dos oros en olimpiadas nacionales.

Gracias a su dedicación, en 2009 participó en el mundial juvenil de Brixen, Italia, donde quedó en sexto lugar en su disciplina.

Dicho año fue decisivo, pues Ilse tuvo que tomar un descanso de 6 años para atender a sus dos hijas; Dana y Fernanda.

Sin embargo, los Jugos Olímpicos de Río 2016 la motivaron para regresar a los entrenamientos y seguir escribiendo su historia con letras de oro.

El Challenge de Marcha, competencia internacional efectuada en 2017 en Ciudad Juárez, Chihuahua, fue el escenario perfecto para volver.

Ahí, Ilse obtuvo el décimo lugar y fue la tercera mejor mexicana en la competencia; también clasificó a la Copa Panamericana de Lima, Perú, en la que obtuvo el treceavo lugar, en 2017.

En 2019, Guerrero clasificó a los Juegos Panamericanos de Lima, por lo que partió con una sensación de tristeza por dejar a sus hijas durante dos meses; tiempo que permaneció en concentración para lograr hacer un buen papel en la justa deportiva.

Tal sacrificio no fue en vano, pues logró la marca para el Campeonato Mundial Doha 2019, en Qatar, y los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“Hasta ahora los Juegos Panamericanos de Lima, Perú , fue la competencia que más me ha dejado marcada. Ahí aprendí mucho porque tenía mucho tiempo de no ver a mis hijas, me sentía triste, desesperada”, destacó.

Comentó que fue la competencia clave para poder estar en la justa de Tokio, pues su cuerpo y su mente superaron sus propias expectativas.

La competencia mundial se realizaría en Tokio en 2020; no obstante, fue suspendida debido a la pandemia de Covid-19.

Pese a ello, la organización de los Juegos Olímpicos sigue en puerta y las autoridades sanitarias de Japón buscan seguir los protocolos sanitarios para que la competencia se realice.

No todo se trató de momentos dulces, pues cada competencia representó un sacrificio para la zacatecana, quien hizo un perfecto equipo con su mamá para lograr ser una atleta de alto rendimiento y una gran mamá.

“Al principio fue un poco complicado porque soy mamá soltera. Mi mamá es quien me ayuda con mis hijas, ella me las cuida mientras yo tengo que ir a campamentos a entrenar o salir a mis competencias”, explicó.

Detalló que Dana, de 9 años y Fernanda, de 11, son su principal motivación para seguir adelante y conseguir cruzar cada meta, tanto metafórica como literalmente.

“Sí he tenido bastantes dificultades desde que regresé, se me han abierto muy poco las puertas, pero constantemente creo que he dado resultados (…) he logrado salir delante de alguna u otra manera para seguir representando a mi municipio, estado y a mi país”, recalcó.