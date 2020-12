Fondo Minero 2016 y 2018, tabla de salvación para la CMIC

ZACATECAS.- Las empresas afiliadas a la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción (CMIC) continúan en la espera de que se les asignen obras del Fondo Minero.

La CMIC espera que lleguen 430 millones de pesos correspondientes a recursos del Fondo Minero, de los ejercicios 2016 y 2018.

Pascual González Ramírez, presidente en Zacatecas de la CMIC, informó que la llegada de este recurso representaría “un mejor cierre del 2020 y un buen inicio del 2021” para la industria de la construcción.

Recordó que de los 430 millones de pesos provenientes del Fondo Minero se realizarán 25 obras de infraestructura básica y vial; lo que podría beneficiar a alguna de las 4 de cada 10 empresas afiliadas a la CMIC que no han concretado obras.

“Esperamos que las acciones que ha realizado el gobernador Alejandro Tello Cristerna en Ciudad de México regresen ese recurso a Zacatecas, sería excelente iniciar el año de una mejor manera con ese recurso”, dijo el presidente en Zacatecas de la CMIC.

Comentó que la crisis para el sector de la construcción no es un tema reciente; ya que desde el año pasado se visualizaba un panorama complicado con la reducción de presupuesto y la eliminación de fideicomisos, como el Fonregión y el Fondo Metropolitano.

Recordó que la mayoría de fuentes de trabajo para la construcción en Zacatecas dependen de la inversión pública; por lo que, derivado de estos recortes y la pandemia por el Covid-19, ha ocasionado grandes afectaciones para el gremio.

Durante la última semana de noviembre, el gobernador Tello se reunió con Arturo Herrera Gutiérrez, secretario de Hacienda y Crédito Público, uno de los temas a tratar fue la liberación del recurso proveniente del Fondo Minero en su edición 2016 y 2018.