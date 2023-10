Estudiantes de la UAZ regresan a Zacatecas desde Acapulco, Guerrero

GUERRERO.- Estudiantes de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) ya vienen en camino para Zacatecas desde Acapulco, Guerrero, así lo dieron a conocer las autoridades de la universidad a través de un comunicado.

Luego de que 32 estudiantes y cuatro maestros del programa de la Licenciatura de esta Unidad Académica de Ciencias de la Tierra que asistieron a la XXXV Convención Internacional de Minería en el recinto del Mundo Imperial, se quedaran varados debido a la presencia del Huracán “Otis”; se indicó además que la comunicación poco a poco se ha restablecido.

Juan de Dios Magallanes Quintanar, responsable del Programa de Ing. Minero Metalurgista de la Unidad, informó que un grupo de 15 alumnos de noveno semestre partieron después de las 7:00 de la mañana de Acapulco.

Mencionó que todos se encuentran bien y que hay otro grupo de estudiantes de quinto semestre que se fueron en otro transporte y se hospedaron en un departamento.

Dijo que este miércoles poco antes de que se quedaran sin servicios de telefonía e internet se logró tener comunicación con ellos y se resguardaron en el departamento que rentaron.

La maestra Guadalupe Quintanar hermana del profesor Juan de Dios Magallanes en entrevista para La Voz 96.1 FM detalló los momentos de angustia que se vivieron desde el miércoles que se dio a conocer la noticia.

La comunicación con ellos se perdió durante todo el miércoles y fue hasta este jueves por la mañana que se logró mensajear con él de nueva cuenta.

“Se comunica conmigo para decirme que está bien que los alumnos están bien y no había forma de comunicarnos de manera continua porque se fue la luz y obviamente los celulares no podían comunicarse, no había internet, se cayeron las antenas de radio, entonces la comunicación fue difícil. De hecho a las 5 de la mañana me tuvo que marcar dos veces, ya después mensajes y las 6 de la mañana perdí comunicación con él. Pero estaba yo tranquila porque me dijo que se estaba reuniendo con los alumnos para estar en un lugar seguro el hotel esta dañado, fue lo último que me comunique con él”.