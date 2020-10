En Zacatecas siguen vendiendo los quesos y yogures prohibidos por Profeco

ZACATECAS.- Tienderos de la capital de Zacatecas mantienen ventas de productos que, según la Secretaría de Economía, no deben comercializarse por no incumplir con las normas oficiales mexicanas.

Se trata de 19 marcas de quesos y dos más de productos de yogur natural; de estas, cuatro marcas quesos y una de yogur no deben de venderse más.

En un recorrido que realizó Imagen por tiendas de abarrotes, farmacias y tiendas de conveniencia se constató que mantienen a la venta tanto quesos como el Cuida-t+ de Fud y el yogurt Benegastro Danone.

En las tiendas de abarrotes manifestaron desconocer las indicaciones que la Secretaría de Economía en conjunto con la Profeco emitieron sobre estos productos.

La verdad es que no nos informaron como tal parar la venta o los proveedores no han dejado de traerlas tampoco”, señaló Martín, encargado de una tienda de abarrotes.

Así mismo comentó que no dejará que se eche a perder lo que ya tiene por lo que, hasta no recibir una notificación, seguirá con la venta de los productos que tiene en existencia.

Algo similar sucedió en las farmacias, donde aseguraron no tener conocimiento del tema; aunque en una no tenían de los quesos que ya no se deben vender en exhibición, comentaron que sí tienen.

En cambio, en otra tienda mantenían los quesos debajo de otros a modo de ocultar su venta.

Empresas deben dejar de producir

Por su parte Luis Alejandro Hernández, director de Análisis de la Información Profeco detalló que el queso menonita 500 gramos, cuidate+ de Fud, El Parral premier plus y queso tipo americano Presisimo de Soriana, ya no regresarán.

Sin embargo, explicó que las propias empresas que los producen son quienes deben retirarlos de las distribuciones.

Aunque no detalló cifras, comentó que sí hay multas por incumplimiento y conforme se reporten más detallarán las consecuencias de esto.

En el caso de Benegastro se ostentaba casi como medicamento para la gastritis, tipo riopam y no es así”, manifestó.

Así mismo, los quesos contienen productos que no deben de llevar como la grasa vegetal.

Los quesos que regresaron al mercado corrigieron los detalles que eran menores.