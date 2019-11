El 59% de las mujeres ha sufrido violencia

ZACATECAS.-Zacatecas se ubica entre las entidades donde las mujeres sufren más violencia psicológica, física, económica, sexual y patrimonial, lo que provoca que el 60% haya sufrido este problema, además de ser objeto de delitos como feminicidio, homicidio doloso y culposo, lesiones, secuestro y extorsión, solo por citar algunos.

Según información del Banco Estatal de Datos sobre Violencia Contra las Mujeres (Banevim), del 4 de agosto del 2017 al 31 de Octubre del 2019 se tienen registrados en Zacatecas 14 mil 439 casos de violencia contra mujeres.

De estos casos la violencia psicológica es la más común pues abarca el 37.8% de las denuncias, seguido de la física con 29.31%, económica con 22.91%, sexual con 5.5%, patrimonial con 3.1% y de otra índole 1.39%.

El círculo de la violencia

Es el caso de Gabriela Maldonado, una joven de 27 años quien compartió con Imagen cómo fue violentada por su pareja sentimental de manera psicológica, física y económica durante 6 años.

Compartió que inició su relación cuando tenía 19 años y su entonces novio 25, quien desde el principio se comportó de manera celosa y hostil, sin embargo, Gabriela explicó que debido a que era su primera pareja, no le dio importancia.

“Me revisaba mi celular e iba por mí a la escuela, me llevaba a todas partes y dejé de salir mucho con mis amigos porque él se molestaba si yo hacía planes sin él. Todo iba, entre comillas, normal, pero admito que me sentía acorralada”, dijo.

Explicó que ella no podía expresarse de las mismas como lo hacía él, pues se ponía agresivo y la insultaba continuamente… pero siempre se disculpaba luego de las peleas.

“Era muy agresivo, me decía que era una pendeja, que no podía salir porque era una cualquiera y me metía con todos, pero siempre me pedía perdón y fue un círculo vicioso porque cuando pasaba eso, yo regresaba y pensaba que de verdad él no volvería a tratarme así”, explicó.

Gabriela contó que tomó la decisión de irse a vivir con él cuando cumplió 22 años, pero entonces comenzó la violencia física.

“En una ocasión íbamos en el coche y empezamos a discutir, él me dio un puñetazo mientras iba manejando y yo comencé a sangrar horrible, me siguió pegando y yo iba muy llena de sangre, pensé en aventarme del carro pero creí que sería peor”, compartió.

Aseguró que soportó situaciones similares durante los próximos años, pero por lo complicado que fue salir de la casa de sus padres, no se convencía en volver con ellos.

“Yo ya no podía estar así, no podía seguirme maquillando los golpes, pensé que algún día me iba a matar. Un día cuando se fue a trabajar, agarré mis cosas y me fui con mis papás, porque era más el miedo que me daba que el amor que sentía por él”, platicó.

El falso arrepentimiento

Osvaldo Álvarez Crespo, director del Centro Humanista, explicó que las víctimas suelen permanecer en estas situaciones porque aunque el agresor las ridiculiza y humilla, luego se muestra “arrepentido”.

En casi todos los casos, la violencia es ejercida principalmente por las parejas o cónyuges de las víctimas, padres, novios o simplemente conocidos, ya sea en el entorno familiar, laboral y comunitario.

“¿Por qué la mujer no puede terminar con este tipo de relaciones? Pues porque sus mismos sentimientos de minusvalía la hacen sentirse con poco reconocimiento a sí misma y el reconocimiento lo deposita en quien es el perpetrador de la violencia”, explicó.

Mencionó que la manera de prevenir estas situaciones es el empoderamiento de la mujer para que detecte una mala relación y se atreva a denunciar y alejarse a tiempo.

“Se va generando una condición de dependencia desde los primeros años donde se valora mucho más la situación de estar acompañado y no la de tener una vida propia”, comentó.

Mujeres, las más agredidas

De acuerdo con el reporte: “Información sobre violencia contra las mujeres”, del Sistema Nacional de Seguridad Pública por cada 100 mil mujeres, Zacatecas ocupa los siguientes lugares a nivel nacional: