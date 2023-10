Docentes toman instalaciones del Polideportivo del Campus UAZ Siglo XXI

ZACATECAS.- Un grupo de docentes tomó las instalaciones del Polideportivo ubicado en el Campus UAZ Siglo XXI al fin de impedir se realice la asamblea general del SPAUAZ para realizar la reforma estatutaria.

Entre los reclamos de las y los docentes para impedir la asamblea es que el padrón de integrantes del sindicato se recortó y no se encontraban todos los que deberían estar.

Por medio de un comunicado, dieron a conocer “con la publicación de un padrón que recorta a 563 afiliados al SPAUAZ queda de manifiesto el talante excluyente de la actual dirigencia sindical. No sólo no quieren que la gente participe, la expulsan al margen de la legalidad y roban sus cuotas”.

En el mismo documento las y los manifestantes hicieron saber que la petición es que se debe establecer un padrón confiable donde se incluya a todos los agremiados que pagan su cuota, sin que haya expulsiones ilegales, violencia de género, raza o afiliación política.

“Mientras no se cumpla con lo establecido en la convocatoria al proceso de reforma estatutaria no se debe llevar a cabo ninguna votación. Mientras no se cuente con padrón confiable es ilusorio pretender que se toma en cuanta al gremio. Por eso estamos aquí hoy. Para defender los principios del sindicato que queremos, para impedir los ultrajes y exigir legalidad”.