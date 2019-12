Descarta Tello financiamiento para campañas provida

ZACATECAS.- El gobernador Alejandro Tello Cisterna aseguró que no hay partida presupuestal en temas de legalidad para sus ideologías ni las de su esposa Cristina Rodríguez, esto luego de que colectivos feministas acusaran al Estado de financiar campañas provida.

Dichos colectivos denunciaron que el pasado 5 de diciembre se realizó la conferencia “Power Verdad y Sentido”, que promovió el discurso del rechazo al aborto, libertad de preferencias sexuales, entre otros temas.

De acuerdo a estos grupos, esta charla se promocionó con el logo de Gobierno del Estado, además de que el municipio de Guadalupe participó con las instalaciones, financió parte del evento y promovió la convocatoria.

“Yo entiendo mi responsabilidad como primer mandatario porque una parte es lo que yo pienso, como yo vivo y lo que yo predico, pero tengo que ser responsable en la legalidad y no voy a incurrir en ello”, dijo.

Puntualizó: “Con los colectivos siempre he tenido acercamiento en positivo; tengo que reconocer que tengo varios meses que no nos hemos sentado a la mesa, con algunas sí, pero no con el grupo plural que generan, lo voy a hacer para escucharlas”.

Comentó que la situación de violencia contra la mujer es complicada en todo el país, sin embargo, reiteró el compromiso con este sector que se verá reflejado en el presupuesto 2020, además de refrendar el respaldo a la secretaria de las Mujeres, Adriana Rivero.

Día Internacional Contra la Corrupción

El gobernador del estado, aseguró que durante su administración se ha logrado pasar del discurso a la realidad en el combate a la corrupción, así como en la búsqueda de un gobierno transparente.

En el marco del Día Internacional Contra la Corrupción,Alejandro Tello, destacó la implementación de medidas para colaborar en el combate a esta problemática como lo son la creación del decreto de austeridad, así como la aprobación de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, la Ley de Justicia Administrativa y la reducción de salarios a funcionarios de primer nivel.