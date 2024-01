David Monreal Ávila promete no fallarle a AMLO y mantener vivo su legado

ZACATECAS.- Durante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a Zacatecas, David Monreal Ávila prometió no fallarle y mantener vivo su legado.

Durante la conferencia de prensa que se llevó a cabo en el territorio zacatecano, el gobernador aseguró que en la entidad continuará la cuarta transformación.

David Monreal añadió que en Zacatecas se tiene marcada la ruta y se construirá el segundo piso de este movimiento, extendiendo así el bienestar a más gente.

“Puede estar usted tranquilo señor presidente, tenga la certeza de que así como usted no le ha fallado a nuestro pueblo, el de México, nosotros no le fallaremos a usted, no sólo vamos a mantener vivo su legado histórico sino que vamos a impulsarlo con mayor fuerza, vamos a retomar su enseñanza, su liderazgo para impulsar el movimiento con la misma valentía y con la misma honestidad y amor con la que usted lo ha hecho por más de 23 años”, expresó.