Cumplir con la constitución, es cumplirle a la democracia y a México: Julieta del Río

Tal como lo enuncia la Constitución, el próximo periodo legislativo iniciará el 1 de febrero; ello resulta muy importante y relevante para el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso la Información y Protección de Datos Personales (INAI), por la designación de dos de los tres Comisionados que el Senado de la República tiene pendiente de nombrar (ya que uno de los nombramientos se encuentra objetado, vía amparo, por una de las participantes).

Justamente, unos días después, el 7 de febrero se cumplirán 10 años de la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de la reforma al artículo sexto constitucional, llevada a cabo en el año 2014, que dio origen al actual Sistema Nacional de Transparencia (SNT).

Esta Reforma era una de las más importantes desde la creación de este derecho en el país en el año 2002, donde aquel grupo Oaxaca conformado por diferentes personalidades, que aún hoy pugnan por este derecho, tuvieron el valor de agruparse y exigir que en este país se ampliara y garantizaran los derechos a saber y a la protección de los datos personales; hombres y mujeres no solo valientes sino también audaces.

Desde entonces nacían los órganos garantes de transparencia en todo el país. Ante el activismo del ya mencionado Grupo Oaxaca, los legisladores de esa época no tuvieron otra alternativa que llevar a la Cámara de Diputados para que se aprobara dicha norma, entonces novedosa en nuestra naciente democracia.

“La confianza, innovación y trabajos de hace casi 22 años, merecen ser honrados, transformando las instituciones públicas para que sean más eficientes y que no quepa duda del valor de su existencia”, resaltó la Comisionada Del Río.

Frente a las iniciativas que pretenden la desaparición de los órganos constitucionales autónomos (entre ellos el INAI), es oportuno reiterar el llamado para que, cumpliendo con los términos actuales de la Constitución, se nombren los magistrados, comisionados e integrantes de otros tantos organismos, hoy incompletos, lo que, a su vez, impide su funcionamiento en óptimas condiciones, pero que no ha impedido que funcionen tal y como lo requieren las personas y sus derechos.

Para ir a un debate serio, responsable y democrático sobre el papel de los órganos constitucionales autónomos, es indispensable que éstos puedan funcionar de acuerdo con su diseño constitucional, de lo contrario, estaríamos partiendo de una injusta condición. No se puede obviar que la desinformación que se ha venido manejando sobre el rol y la función misma de todos los órganos constitucionales autónomos, no solo daña su relación de con la sociedad, sino que también se daña nuestra democracia y la posibilidad de un ejercicio deliberativo serio y responsable.

“Cabe dejar en el aire las siguientes reflexiones: ¿A diez años de la reforma que consolidó al INAI y constituyó el Sistema Nacional de Transparencia, se ha ampliado el derecho a saber de las mexicanas y los mexicanos, o no? ¿A 22 años de las labores del grupo Oaxaca, México ha logrado avanzar en materias como el acceso a la información y la protección de datos personales, o no? Todos los datos disponibles nos dicen que sí. Los antecedentes, a su vez, nos demuestran que la transparencia, y las herramientas que garantizan este derecho, entre ellos el propio INAI, han permitido al debate democrático en nuestro país enriquecerse con información que es pública, y que, antes de esto, se guardaba en los cajones, se desconocía o simple y llanamente no se permitía su acceso”, analizó la Comisionada del INAI.

“Todos tenemos obligaciones que nacen de la Constitución y de las leyes que de ésta emanan. En el INAI, con todo y la falta de nombramientos, no solo las hemos cumplido, nos hemos esmerado y actuado en consecuencia para dar resultados y garantizar los derechos que nos compete cuidar de los mexicanos. ¿En el Senado están cumpliendo con su deber constitucional de nombrar a los magistrados, comisionados, y otros integrantes de los órganos constitucionales autónomos faltantes?”, cuestionó.

“Desde la transparencia puede conocerse y verificarse quién sí y quién no cumple con la Constitución, que es la norma que nos obliga. Lo demás es parte de un debate respetable, y nada más. Cumplámosle a la Constitución, a la democracia y a México”, concluyó.